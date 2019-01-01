العنبري: شكرًا اتحاد كلباء والفوز حق مشروع للجميع

الشارقة يلاقي كلباء بعد غدٍ الجمعة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يهدف عبد العزيز العنبري؛ المدير الفني للشارقة الإماراتي، إلى استمرار سلسلة النتائج الإيجابية أمام اتحاد كلباء، مؤكدًا أن السعي للفوز حق مشروع للجميع.

الفريقان من المقرر أن يلتقيا بعد غدٍ الجمعة، على ملعب اتحاد كلباء، ضمن الجولة الـ22 من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وقال العنبري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ندخل المباراة بتركيز عالٍ وهدفنا استمرار النتائج الإيجابية، نعلم جيدًا أهمية المباراة، وأتمنى أن نوفق في الخرج بنقاطها الثلاث، لأن أهميتها لا تقل عن المباريات الأخرى".

مدرب اتحاد كلباء: لو اللاعبين في يومهم سننتصر على الشارقة

وأضاف: "من الطبيعي أن تسعى الأندية لإيقاف المتصدر، وهذا حق مشروع للجميع، الأهم أن نكون في يومنا ونحقق الفوز".

مدرب الشارقة تابع: "أود أن أشكر إدارة اتحاد كلباء على هذا الفريق المتميز والرائع والذي يقدم مستويات جيدة، لذلك أتوقع أن تكون المباراة صعبة".

واختتم: "وجود الجماهير يحفز اللاعبين، أتمنى أن يكون الحضور قوي كون الجماهير هي رقم واحد لكل فريق".

يذكر أن كتيبة فيفياني تحتل المركز الـ11 بجدول الترتيب برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الشارقة في الصدارة بـ51 نقطة.