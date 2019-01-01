العنبري أفضل مدرب في دوري الخليج العربي

جوائز دوري الخليج العربي الإماراتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة المحترفين لدروي الخليج العربي، عن الفائزين بجوائز الأفضل في الموسم الحالي من البطولة وحسم اللقب لصالح الشارقة.

توج عبدالعزيز العنبري بجائزة أفضل مدرب في دوري الخليج العربي الإماراتي، في الموسم الحالي بعد حسم الشارقة لقب البطولة الاسبوع الماضي.

الشارقة تمكن من تحقيق البطولة بعد الفوز على الوحدة في الجولة قبل الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وأنطلقت الحفل في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت الإمارات لاختيار الأفضل في دوري الخليج العربي.

وكان ثلاثة مدربين تنافسوا على الجائزة وهم عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، وأيمن الرمادي مدرب عجمان.