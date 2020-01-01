العمر مجرد رقم - بوفون يضم قميص نجل مالديني لمجموعته

غادر حارس يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ملعب سان سيرو، بعد نهاية لقاء فريقه أمام ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، حاملاً قميص اللاعب الشاب دانيل مالديني نجل اللاعب الكبير باولو مالديني.

بوفون شارك اليوم في تعادل فريقه بهدف لكل فريق، في المباراة التي شهدت تألق كبير من الحارس المخضرم.

وسأل عدد من الصحفيين المتواجدين خارج الملعب بوفون عن سبب مبادلة القميص مع دانيل مالديني قال: "لدي في مجموعتي قمصان كييزا ونجله وجورج ويا ونجله وتورام ونجله والآن مالديني ونجله".

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وأضاف: "سأنتظر أن أحصل على قمصان أحفادهم مستقبلاً في إشارة إلى أن الحارس الإيطالي لا ينوي الاعتزال في الوقت الحالي".

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وتابع: "لقد لعبت اليوم، لقد كانت مباراة صعبة هذا أكيد كنا نلعب أمام ميلان، ليس أمام فريق ضعيف على الجميع أن يعي قيمة الفريق الذي كنا نلعب أمامه".

بوفون كان قد بداية هذا الموسم إلى يوفنتوس قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي لمدة موسم واحد، ونجح في كسر رقم مالديني كأكثر لاعب يشارك في الدوري الإيطالي في عدد المباريات.