العلم يؤكد .. ميسي الأفضل في تاريخ الدوري الإسباني ورونالدو خارج أول 10

أرقام لا تصدق..

صُنِّف ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، كأفضل لاعب في تاريخ الدوري الإسباني، وذلك وفقًا لدراسة أجراها مركز الأبحاث في تاريخ وإحصاءات كرة القدم.

المفاجأة في هذه الدراسة كانت أن الأسطورة الأخرى كريستيانو رونالدو لم يتواجد في قائمة أفضل 10 لاعبين، إذ احتل المرتبة الثانية عشر، بينما تصدر راؤول جونزاليس لاعبي ريال مدريد وجاء رابعًا.

الدراسة اعتمدت في الأساس على سلسلة من البيانات الموضوعية لتقييم اللاعبين من خلال تحليل الأهداف وطريقة تسجيلها والألقاب والبطاقات الصفراء والحمراء وغيرها من الإحداثيات الهامة.

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هذه الإحداثيات جعلت إنريكي كاسترو "كويني" وسيزار رودريجيز، وهما لاعبان سابقان في برشلونة أيضًا، يأتيان في المرتبة الثانية والثالثة على التتابع خلف ميسي، ثم يأتي بعدهم أسطورة الملكي راؤول.

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ووفقًا لما قاله خوسيه أنطونيو أورتيجا الذي قام بهذه الدراسة، فإنها قد شهدت وجود 9724 لاعب كرة قدم من الليجا منذ موسم 1928-29 وحتى الموسم الماضي، وقد استعان بإحصائيات الاستمرارية في التشكيلات وكفاءة التسجيل أيضًا.

ليونيل ميسي تحصل على 695 نقطة في مقابل تحصل كريستيانو رونالدو على 457 نقطة فقط، فيما أتى الدون في المرتبة الثانية كهداف تاريخي لليجا بـ312 هدفًا خلف البرغوث الذي سجل 44 هدفًا.

وفي النهاية، بات رونالدو هو اللاعب الأكثر تسجيلًا من خلال ركلات الجزاء، حيث سجل 61 ركلة جزاء بينما سجل ميسي 57 ركلة فقط، والفرصة حاليًا مواتية للدولي الأرجنتيني لكسر رقم الدولي البرتغالي.

يذكر أن رونالدو قد ترك ريال مدريد بعد 9 سنوات من النجاح وانضم إلى يوفنتوس في صيف 2018 نظير 100 مليون يورو، بينما قد يكون هذا هو الموسم الأخير لميسي في برشلونة بنهاية عقده بعد طلبه الرحيل الصيف الماضي ثم تراجعه بسبب الأزمات القانونية.