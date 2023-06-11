العلاقة قوية بينهما؟ أندرسون تاليسكا يتحدث عن موقف غريب من كريستيانو رونالدو في "عيد ميلاده"

زهيرة عادل
Cristiano Ronaldo Talisca Nassr Fateh SPL 03.02.2023Fateh Twitter
كريستيانو رونالدوتاليسكاالنصردوري روشن السعودي

البرازيلي يكشف المزيد عن علاقته بصاروخ ماديرا

تحدث البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف النصر السعودي، عن علاقته بقائد فريقه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل الحديث عن صداقتهما التي نشأت سريعًا في العالمي، لكن هناك ما هو وراء هذه الصداقة.

الكاميرات في تدريبات النصر التقطت الحوارات الجانبية الكثيرة بين البرتغالي والبرازيلي منذ أول يوم للأول في القلعة الصفراء، لكن الأمر لم يكن وليد اليوم واللحظة، إذ أكد الأخير أن هناك صداقة مسبقة بينهما.

وقال تاليسكا، خلال تصريحاته لإذاعة "Fora-de-jogo"، في حوار ترجمه حساب "VIVA SPORT" المهتم بالكرة البرازيلية: "في الحقيقة نعرف بعضنا، لأن وكيل أعمالي عندما ذهبت لبنفيكا كان خورخي مينديز، وهو وكيل رونالدو السابق أيضًا، لذلك تعرفنا على بعضنا والتقينا عديد المرات، وتحدثنا كثيرًا".

وأكمل ضاحكًا: "بمجرد وصول رونالدو للسعودية، حضر عيد ميلادي بعد يومين فقط من وصوله، دون أن أوجه الدعوة له (يضحك)، لكن ربما كان حضوره بمثابة مفاجأة لي من قبل أحد أصدقائنا".

وأضاف حول ما أضافه للفريق: "رونالدو غير الكثير في عقلية لاعبي النصر، نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، فكيف لا يغير؟، أنا شخصيًا استفدت الكثير منه من الناحية الاحترافية، هو أول من يصل للمران وآخر من يغادر".

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