العكايشي يعود للدوري السعودي من بوابة الاتفاق

المهاجم التونسي قضى موسمين من قبل في اتحاد جدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد التونسي أحمد العكايشي؛ مهاجم النجم الساحلي التونسي، إلى الدوري السعودي بعدما رحل عنه منذ ستة أشهر، لكنه هذه المرة من بوابة نادي الاتفاق.

المهاجم التونسي كان قد لعب لمدة موسمين بالمملكة بقميص اتحاد جدة قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بنهاية الموسم الماضي، إثر تراجع مستواه.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاتفاق أنهى إجراءات التعاقد مع العكايشي لمدة موسمين، على أن يصل للسعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.

صاحب الـ29 عامًا خاض بقميص النمور 49 مباراة، سجل خلالهم 22 هدفًا، وصنع 12 آخرين، إلا أن الموسم الماضي تعرض لعديد الانتقادات من قبل جمهور العميد، إثر تراجع أدائه.

وقرر الاتحاد فسخ تعاقده مع اللاعب من جانب واحد، ليقرر التونسي بعدها تقديم شكوى ضد النادي، للحصول على مستحقاته المالية كاملة.