العقوبة القصوى .. الاتحاد الإسباني يكشف عن مدة إيقاف حارس أندورا بعد تسببه في وفاة دي ميجيل

مشاركة تابع GOAL على جوجل

اللاعب يعاني نفسيًا وحاول التواصل مع عائلة الراحل للتعزية بحسب تقارير

إعلان

أوقف الاتحاد الإسباني لكرة القدم خيسوس أوونو لمدة 12 مباراة بسبب الخطأ الذي أدى إلى وفاة المهاجم الإسباني خيسوس دي ميجيل.

يوم الإثنين 2 نوفمبر، التقى تينيريفي وأندورا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

كان كل فريق قد تلقى بطاقة طرد لأحد لاعبيه، وكانت النتيجة 2-2 عندما انطلق دي ميجيل خلف كرة عالية في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع. وخرج حارس مرمى أندورا خيسوس أوونو لمواجهته.

بالقرب من منتصف الملعب، لم يكن بإمكان أوونو استخدام يديه. فحاول إبعاد الكرة بقدمه، لكنه أصاب دي ميجيل البالغ من العمر 30 عامًا بقوة في رأسه.

إعلان إعلان

وبعد عدة دقائق من العلاج، حُمل دي ميجيل على نقالة ونُقل إلى المستشفى. وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأنه تعرض أيضًا لسكتة قلبية، استعاد بعدها نبضات قلبه إثر عمليات الإنعاش.

مواضيع ذات صلة

وبدا أن حالة دي ميجيل قد استقرت مساء الإثنين. وصباح الثلاثاء، أعلن تينيريفي أن حالته قد تدهورت. وبعد ذلك بوقت قصير، توفي المهاجم الإسباني متأثرًا بالخطأ.

وقد أوقف الاتحاد الإسباني الآن أوونو لمدة 12 مباراة، وهي أقصى عقوبة يمكن فرضها على خطأ. ولا تزال الشرطة تحقق في ما إذا كان من الممكن أيضًا ملاحقة أوونو قضائيًا.

إعلان

وأصدر أوونو بيانًا يوم الأربعاء الماضي. «هذه أصعب أيام حياتي. أجد صعوبة في العثور على الكلمات المناسبة، ومن الصعب جدًا عليّ أن أستوعب ما حدث. أشعر بألم هائل لفقدان خيسوس. قلبي معه ومع عائلته وكل من أحبّه.»

وختم: «أعلم أن أمورًا كثيرة ستُطرح. سأواجه كل ما يأتي في طريقي بأقصى درجات الاحترام. في الوقت الراهن، لا أستطيع بصدق التفكير في أي شيء سوى خيسوس والألم الذي نمر به جميعًا. ارقد بسلام يا خيسوس».