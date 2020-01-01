العطلة الشتوية بإنجلترا .. أفضلية كبيرة للإنجليز في البطولات الأوروبية

تعرف على أهم مزايا العطلة الشتوية المستحدثة في الدوري الإنجليزي قبل العودة للبطولات الأوروبية الأسبوع المقبل.

تشهد الأيام الجارية حدثًا تاريخيًا في الدوري الإنجليزي نراه في عمرنا للمرة الأولى حيث تحصل أندية البريميرليج على العطلة الشتوية لأول مرة على الإطلاق في التاريخ.

العطلة الشتوية التي تعد معتادة في كل الدوريات الأوروبية تستفيد منها الأندية الإنجليزي هذا الموسم لأول مرة بعد سنوات من المعاناة في برد الشتاء القارص في الوقت الذي كان زملائهم في باقي القارة ينعمون بدفء منازلهم واحتفالات أعياد الميلاد.

لكن كيف تستفيد أندية إنجلترا من فترة الراحة الشتوية في شكلها المختلف الذي تفردت به إنجلترا هذا الموسم خلال شهر فبراير؟ ذلك ما سنحاول التوصل له في الأسطر المقبلة.

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يتم تطبيق العطلة الشتوية في إنجلترا بنظام خاص للغاية، حيث تتوقف المباريات بشكلها المعتاد منذ الثالث من الشهر الجاري وحتى الـ 23 وسيتم خوض جولة واحدة فقط خلال تلك الأيام.

الجولة يتم تقسيم فرقها لجزئين أولهما من ثمانية لعب منهم ستة الأسبوع الماضي وتم تأجيل مواجهة مانشستر سيتي ووست هام، والجزء الآخر سيكون عبارة عن 12 فريقًا يلعبوا الأسبوع القادم.

مزايا متعددة

كل فريق بذلك الشكل سيتوقف عن اللعب في الدوري الإنجليزي لمدة ما بين الـ ١٣ والـ 15 يوم على حسب التقسيم السابق لفرق البريميرليج، وهو ما لم يكن يحدث من قبل طوال الموسم سوى في فترات التوقف الدولي التي في الأساس تمثل عبئًا على الأندية بسبب طول مسافات السفر بين البلدان.

ذلك سيمنح الفرق راحة أكبر في وسط الموسم تساعدهم على الاستمرار في التنافس حتى نهاية مايو المقبل على صعيد كل البطولات.

كل ذلك سيساهم أيضًا في تقليل الإصابات التي كان يتعرض لها نجوم الدوري الإنجليزي بشكل مستمر بسبب ضغط المباريات وغياب الراحة.

ميزة متفردة

يملك الدوري الإنجليزي الآن ميزة متفردة على كافة البطولات الأخرى بتأخيره لفترة العطلة الشتوية، تتمثل في فترة الراحل التي يحصل عليها كل فريق مشارك في بطولة أوروبا قبل العودة لأدوار خروج المغلوب.

الآن على سبيل المثال ليفربول حصل على إجازة من بداية الشهر حتى يوم 15 وسيلعب مباراة واحدة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

في المقابل نرى أن أتلتيكو مدريد سيدخل مباراة ليفربول وهي الرابعة له هذا الشهر، وهو ما يمنح الريدز دفعة بدنية أفضل بفضل اختلاف مواعيد العطلات الشتوية.

نستطيع بعد ذلك المثال أن نقيس على كافة منافسي الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية، وسنجد حالات أصعب من أتلتيكو مدريد.

فهل تستفيد الفرق الإنجليزية من موعد العطلة الشتوية المختلف عن بقية الأندية الأوروبية أم نجدهم يعانون كما هي العادة في السنوات الأخيرة باستثناء موقف ليفربول في الموسم الماضي.