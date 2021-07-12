العروض وموقفه من اللعب مع النصر لـ6 أشهر .. وكيل أمرابط يكشف الحقائق

عقد امرابط انتهى مع النصر هذا الصيف

كشف أنس أوزيفي كافة الحقائق المتعلقة بمستقبل وكيله "نور الدين أمرابط"، خاصة فيما يتعلق بالعروض المقدمة للنجم المغربي وموقفه من تجديد عقده مع النصر لمدة 6 أشهر فقط.

أمرابط خاض مسيرة مذهلة مع النصر بدأت صيف 2018 وتُوجت بفوزه بعدة ألقاب أبرزها الدوري السعودي موسم 2018-2019 حين صنع ثنائيًا مرعبًا لدفاع الخصوم مع مواطنه عبد الرزاق حمدالله.

ماذا قال وكيل أمرابط حول تجديد العقد؟

أوزيفي أكد خلال تصريحاته لصحيفة الرياضية السعودية موافقة أمرابط على اللعب مع النصر لمدة 6 أشهر فقط، أي حتى يناير القادم، بسبب إصابة بيتي مارتينيز وعدم قدرته اللحاق بالنصف الأول من الموسم.

مضيفًأ "إدارة النصر بعد نهاية الموسم الماضي ودعت اللاعبين المنتهية عقودهم باستثناء أمرابط، في إشارة واضحة إلى احتمالية تجديد العقد واستمراره مع الفريق، خاصة مع استمرار غياب الأرجنتيني بيتي بسبب الإصابة".

"أمرابط رفض الحديث عن جميع العروض التي قدمت له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تلقى عرضًا من السعودية، إضافة إلى عرضين من إسبانيا وعرضين إماراتي وقطري".

تابع "نحن ننتظر قرار نادي النصر النهائي، ونور الدين يريد إكمال اللعب في النصر والمساهمة في تحقيق البطولات في الموسم المقبل".

هل يلعب أمرابط في نادٍ آخر في السعودية؟ وكيله يُجيب

النجم المغربي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى الأهلي السعودي، وقد أكد وكيله وجود عرض من السعودية بجانب عروض أخرى من الخليج وإسبانيا.

وعن موقف اللاعب من قبول العرض السعودي واللعب لغير النصر في السعودية، قال وكيله "أمرابط يصعب عليه أن يكمل مع نادٍ آخر في السعودية غير النصر".

أتم "لديه احترام كامل تجاه النادي الذي لعب له ثلاثة مواسم وحقق معه بطولات، واحترام كبير أيضًا لجماهير النصر التي وقفت معه كثيرًا وساندته، وشكّل ذلك محبة بينهما أيضًا".

النصر: أمرابط حر، ليوقع مع أي نادٍ جديد

صحيفة الرياضية تواصلت مع مصدر من إدارة النصر للسؤال حول وضع أمرابط، خاصة في ظل عدم إعلان النادي انتهاء العلاقة معه رسميًا والحديث عن إمكانية تجديد العقد حتى يناير القادم موعد تعافي مارتينيز.

المصدر النصراوي أغلق أبواب النادي في وجه صاحب الـ34 عامًا، بقوله "إدارة النصر أكدت للاعب أنه بإمكانه التوقيع لأي نادٍ آخر متى ما وجد العرض المناسب".

وأتم مشيرًا إلى أن تسجيل لاعب بديل لمارتينيز يخضع لموافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم أولًا، ثم أولوية الخانة التي يراها مانو مينيزيس المدير الفني للفريق.

مسيرة أمرابط في الدوري السعودي

أمرابط وخلال مشواره مع النصر في الدوري السعودي حظي بمسيرة رائعة، إذ بصم على 37 هدفًا خلال 80 مباراة، بواقع 15 هدفًا و22 تمريرة حاسمة، ولا يتفوق عليه في عدد التمريرات الحاسمة خلال المواسم الثلاثة الماضية سوى يوسف الجبلي صاحب الـ23 تمريرة حاسمة.

أمرابط وخلال تواجده في الدوري السعودي هو الأكثر صناعة للفرص برصيد 188 فرصة، كما أنه الأكثر صناعة للفرص المؤكدة بواقع 46 فرصة.

صاحب الـ34 عامًا تُوج مع النصر بلقب الدوري السعودي مرة واحدة وكأس السوبر السعودي مرتين.

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