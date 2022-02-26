العروض تنهال على أبراموفيتش لشراء تشيلسي في "صفقة تاريخية"

بدأ المستثمرون والشركات المختلفة في جميع أنحاء العالم، التفكير في إعداد العروض للاستحواذ على نادي تشيلسي الإنجليزي.

الأزمة الحالية بين أوكرانيا وروسيا، تصب بكامل تأثيرها على كرة القدم، من خلال نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى باريس وانسحاب بولندا من مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم.

والآن جاء الدور على نادي تشيلسي الإنجليزي، المملوك لرجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يقال إنه سيتجه لبيع النادي.

وقالت صحيفة "بلومبيرج" الأمريكية، إن بعض الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أكدوا أن تشيلسي أرسل بالفعل استفسارًا للمستثمرين المهتمين بشراء البلوز.

وأوضحت أنه أي بيع محتمل لتشيلسي في هذه الظروف، سيكون غير مسبوق في كرة القدم الإنجليزية، حيث تقدر قيمة النادي بنحو 1.9 مليون يورو.

ووفقًا لشركة "KPMG" فإن عملية الاستحواذ المحتملة قد تكون واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ اللعبة.

وليس من الواضح الآن كيف ستتم الصفقة وسط اهتمام من بعض المستثمرين في الولايات المتحدة الأمريكية والبلاد الأخرى بشراء النادي اللندني.

ويشترط حدوث بيع تشيلسي، بعدم فرض المملكة المتحدة أي عقوبات تمنع الأفراد الخاضعون للعقوبات من بيع أصولهم ليتم تجميدها.

ومن جانبه رفض النادي التعليق على هذا الأمر، بينما تعذر الوصول إلى المتحدث الرسمي باسم أبراموفيتش.

جدير بالذكر أن أبراموفيتش البالغ من العمر 55 سنة يعتبر من أنجح الملاك في كرة القدم العالمية، حيث تبلغ ثروته حوالي 13 مليار دولار، وقام بشراء تشيلسي في 2003 وجعله من أفضل الأندية في العالم وفاز معه بدوري أبطال أوروبا مرتين.

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