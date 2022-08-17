العروض تنهال .. أغنى رجل في بريطانيا يدرس شراء مانشستر يونايتد!

مشجعي مانشستر يونايتد سعداء بفكرة بيع النادي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن نية رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف، في شراء حصة من نادي مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

وكانت الأنباء في الآونة الأخيرة تشير إلى رغبة ملاك الشياطين الحمر في بيع حصة أقلية (أقل من 49% من الأسهم) لمستثمر جديد.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم راتكليف لصحيفة "التايمز"، فإن أغنى رجل في بريطانيا يود شراء تلك الحصة إذا طرح الأمر بجدية بالفعل في الأيام القادمة.

ماذا عن شراء حصة من مانشستر يونايتد؟

كان راتكليف أحد الأطراف المهتمة بشراء تشيلسي هذا العام، لكنه تراجع عن تلك الفكرة ويود الآن الدخول في السباق المحتمل على الحصول على حصة من ملكية مانشستر يونايتد.

وقال المتحدث باسم راتكليف لصحيفة التايمز: "إذا كان النادي معروضًا للبيع، فإن جيم بالتأكيد سيكون من ضمن الأسماء المحتملة للشراء".

وواصل: "إذا كان شيء من هذا القبيل ممكنًا، فسنكون مهتمين بالتحدث من منظور الملكية طويلة الأجل".

ويعتقد راتكليف أن هناك حاجة إلى ضخ النقود للمساعدة في التمويل وتحسين الوضع خارج الملعب وترقية المرافق أيضًا.

حيث تابع المتحدث باسم راتكليف: "هذا لا يتعلق بالمال الذي تم إنفاقه أو عدم إنفاقه، يبحث جيم فيما يمكن القيام به الآن، ومعرفة مدى أهمية النادي للمدينة، يبدو أن الوقت مناسب لإعادة الضبط".

ويبدو من الحديث أن راتكليف منفتح لشراء حصة في النادي، أو حتى النادي كله، حيث أوضح تقرير صحيفة "الميرور" أنها ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الرجل البريطاني شراء يونايتد.

هل يبيع ملاك مانشستر يونايتد النادي؟

عائلة الجليزر هي المالك الحالي لمانشستر يونايتد، بعد أن اشتروه في عام 2005 بحوالي 790 مليون جنيه استرليني، مع ارتفاع قيمة النادي منذ ذلك الحين.

ووفقًا لـ "Bloomberg" فقد أجرى ملاك يونايتد مناقشات أولية حول إمكانية جلب مستثمر جديد، لشراء حصة "أقلية" (أقل من 49% من الأسهم) أمام أسهم العائلة المالكة.

في حين أنهم ليسوا مستعدين بعد للتنازل عن السيطرة بالكامل، يُعتقد أن عائلة الجليزر منفتحون الآن على بيع حصة أقلية في النادي.

وتقدر قيمة النادي الحالية بحوالي 5 مليار جنيه استرليني، وهو الرقم المرجح لموافقة الملاك لبيع النادي بصورة كاملة إذا تغيرت الرؤية.