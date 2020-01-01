العروض الكبرى تنهال على جوهرة بريشيا

الأثرياء يدخلون على الخط

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن العروض الكبرى بدأت تنهال على موهبة نادي بريشيا ساندرو تونالي.

ونقلت بعض الصحف والمواقع عن الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، أن صاحب الـ19 عامًا، لم يعد مطلوبًا لدى كبار الكالتشيو فقط، بل أيضًا أندية خارجية.

واقترن اسم المراهق الإيطالي باثنين من عمالقة الكرة الإيطالية على مدار الأسابيع والأيام القليلة الماضية، أبرزهم متصدر الكالتشيو يوفنتوس ووصيفه إنتر.

لكن بحسب الصحفي، انضم باريس سان جيرمان لقائمة الطامعين في الاكتشاف الإيطالي، ليرافق ابن جلدته ماركو فيراتي على دائرة وسط "حديقة الأمراء" في المستقبل.

ولم يقتصر السباق على أثرياء عاصمة النور فحسب، بل ضم كذلك مانشستر سيتي، ما يعني أن المرحلة القادمة، قد تشهد مزاد علني للظفر بتوقيع الموهبة الخام.

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ولم يذكر مصدر المعلومة أية تفاصيل حول الأمور المالية المتعلقة بالصفقة، مكتفيًا بالإشارة إلى أن اللاعب سيبقى مع ناديه حتى نهاية الموسم الجاري، تمهيدًا لانتقاله لأحد كبار أوروبا في وقت لاحق من هذا العام.

وخاض تونالي 19 مباراة مع فريقه العائد حديثًا للدوري الإيطالي، لكنه لم يسجل سوى مرة واحدة حتى الآن.