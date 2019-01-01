العربي القطري يعلن التعاقد مع الأيسلندي بيارناسون

العربي يعوض إصابة جونارسون بالتعاقد مع مواطنه

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعلن نادي العربي القطري، عن التوقيع مع بيركير بيارناسون، لاعب وسط منتخب أيسلندا، للانضمام لصفوف الفريق، في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي العربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها التعاقد مع بيارناسون لمدة 3 أشهر.

التعاقد مع بيركير بيارناسون جاء لتعويض غياب مواطنه بالفريق أرون جونارسون، والذي تعرض للإصابة في أوتار الكاحل الأيمن.

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إصابة جونارسون ستبعده عن الملاعب مدة لن تقل عن 3 أشهر قادمة، وبالتالي عمل العربي على تعويض غياب اللاعب الأيسلندي.

ووصل بيارناسون إلى الدوحة اليوم الأربعاء، وخضع للكشف الطبي، الذي اجتازه بنجاح، ليتم التوقيع معه مساء اليوم بحضور سعود الجاسم، رئيس جهاز الكرة بنادي العربي.

ومن المقرر أن ينتظم بيارناسون في التدريبات غدٍ الخميس، استعدادًا للمشاركة في مباراة الغرافة، والمقرر لها الأحد المقبل، بالجولة السابعة ضمن منافسات دوري نجوم قطر.