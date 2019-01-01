العربي يفتتح مشواره بالدوري القطري بانتصار على الأهلي

العربي يفوز على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي العربي، الفوز على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولى الأولى ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

تقدم للعربي اللاعب التونسي حمدي الحرباوي بالدقيقة 23 من زمن المباراة بالهدف الأول.

وتعادل الأهلي بالدقيقة 35 عن طريق هيرنان بيريز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وتقدم بيير لاسوجا بالهدف الثاني لفريق العربي، بالدقيقة 51 من زمن المباراة، قبل أن يعود حمدي الحرباوي ليسجل الهدف الثاني الشخصي، والثالث لفريقه بالدقيقة 68.

وبذلك يحتل العربي المركز الثالث في ترتيب فرق الدوري القطري، خلف السد والغرافة أصحاب المركزين الأول والثاني.