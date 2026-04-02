أفاد فابريزيو رومانو أن غابرييل غرافينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC)، وجيانلويجي بوفون قد قدما استقالتهما إلى الاتحاد. وخسر المنتخب الإيطالي يوم الثلاثاء الماضي المباراة النهائية في تصفيات كأس العالم، وعقب ذلك استخلص غرافينا وبوفون النتائج المستخلصة وقررا الاستقالة.

كانت إيطاليا على بعد مباراة واحدة من كأس العالم، لكنها اضطرت في النهاية للاعتراف بتفوق البوسنة والهرسك، التي ستسافر إلى البطولة النهائية بعد ركلات الترجيح.

بسبب هذه الخسارة، تغيب إيطاليا عن كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وقد مر 12 عامًا منذ آخر ظهور للأزوري في البطولة. وقد تسبب ذلك في ضجة كبيرة في البلاد.

فقد أعلن جينارو غاتوسو استقالته من منصب مدرب المنتخب، كما تعرض مدافع إنتر ميلان أليساندرو باستوني لانتقادات شديدة من الجماهير ووسائل الإعلام بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة البوسنة.

بعد رحيل غرافينا وبوفون وغاتوسو، يبدو أن الرؤوس ستتساقط في إيطاليا، التي تمر بأحد أكبر أزماتها الكروية في تاريخها.

يشغل جرافينا منصب رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) منذ عام 2018، مما يعني أن إيطاليا غابت عن بطولتي كأس العالم على التوالي تحت قيادته.

تقاعد بوفون في عام 2023 عن عمر 45 عامًا من منصب حارس المرمى وبدأ العمل على الفور في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، حيث كان حلقة وصل مهمة بين الجهاز الفني والمنتخب الإيطالي.