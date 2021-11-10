العداوة لم تمت.. الكشف عن طبيعة علاقة ميسي وراموس

تدرب سيرخيو راموس للمرة الأولى مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان بعد شهور قضاها مصابًا في ربلة الساق، ولكنه لم يلتق بعد بليونيل ميسي في أرضية الملعب، رغم لقائهما من قبل في صالة الألعاب الرياضية والذي كان لطيفًا إلى حد كبير.

ويتواجد ميسي في اللحظة الراهنة رفقة منتخب الأرجنتين استعدادًا لخوض مباراتي أوروجواي والبرازيل بتصفيات كأس العالم 2022، رغم إصابته في الفترة الماضية وغيابه طيلة الأسبوع الأخير قبل التوقف الدولي عن بي آس جي.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية تحدثت عن طبيعة العلاقة بين نجمي ريال مدريد وبرشلونة السابقين، وإذا ما كانت الأمور بينهما تسير بصورة إيجابية أم لا.

ما هي طبيعة العلاقة بين ميسي وراموس؟

الصحيفة الفرنسية الشهيرة قالت أن العلاقة بين الطرفين "ودية" ولكنها ليست الأفضل على الإطلاق.

مصدر ليكيب فسّر هذا بحديث بسيط قال به "لا يمكنك محو 10 سنوات من التنافس في الكلاسيكو بهذه الطريقة".

لذلك، فيمكن القول أن الثنائي بينهما احترام متبادل، لكنهما ليسا أصدقاء بالمعنى الحرفي للكلمة، بل مجرد زميلين في فريق واحد.

ميسي على علاقة قوية مع مواطنيه آنخيل دي ماريا ولينادرو باريديس وكذلك صديقه السابق من برشلونة، نيمار دا سيلفا.

متى يلعب راموس مع ميسي في باريس؟

يكثف راموس في الفترة الحالية جلساته التدريبية من أجل التعافي التام من إصابته والجاهزية للمشاركة مع باريس سان جيرمان بمجرد نهاية التوقف الدولي.

يمكن رؤية راموس جنبًا إلى جنب مع زميله العدو اللدود السابق، ميسي، بنفس القميص في أولى مباريات بي آس جي بعد التوقف، والتي ستكون أمام نانت بملعب حديقة الأمراء، ويليها قمة أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد بدوري أبطال أوروبا.

الأمر الآن يعتمد على عودة ميسي سالمًا من فترة التوقف الدولي، إلى جانب تأكيد تعافي راموس من الإصابة العضلية التي دمّرته في عام 2021.

ما سر العداوة بين راموس وميسي؟

الأمر بسيط، كان راموس أحد أهم رموز ريال مدريد في آخر عقدين، وبالمثل ميسي في الغريم الأزلي برشلونة، ونشأ بينهما العديد من الخلافات بأرض الملعب.

اشتُهر راموس بتدخلاته العنيفة على لاعبي برشلونة، وواجه ميسي ذلك بالشجار في أكثر من مناسبة مع صاحب الـ35 عامًا بين ملعبي سانتياجو برنابيو وكامب نو.

المفترض أن الاحترام المتبادل بينهما كبير رغم ذلك وهو ما ظهر في أول لقاء بينهما بالصيف الماضي بصالة الألعاب الرياضية بباريس سان جيرمان، عندما احتضنا بعضهما البعض وظهرا كأنهما أصدقاء منذ مدة طويلة.

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