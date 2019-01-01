العبدلي يبدأ مهمته مع الاتحاد أمام الوصل الإماراتي

العبدلي يختار 5 محترفين لمواجهة الوصل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يستعد نادي اتحاد جدة السعودي لمواجهة الوصل الإماراتي ضمن منافسات من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وتولى تدريب اتحاد جدة السعودي، محمد العبدلي، بصفة مؤقتة خلفًا للتشيلي لويس سييرا المدير الفني السابق الذي تمت إقالته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن المدرب سيختار 5 محترفين فقط خلال الساعات المقبلة لمواجهة الوصل الإماراتي.

ويواجه الاتحاد نظيره الوصل، غدًا الأربعاء، في دور الـ16 من كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، في لقاء الذهاب.

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وخاض الاتحاد التدريب على ملعب زعبيل الفرعي في دبي، عقب وصولهم إلى هناك حيث شهدت البعثة استقبال حافل من إدارة الوصل.

ويسعى العبدلي لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الوصل من أجل أخذ خطوة للتأهل إلى دور الـ8 من البطولة العربية للأندية الأبطال.