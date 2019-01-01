العالمية صعبة قوية - هل يقضي الهلال على تلك الأنشودة؟

هل يتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، ويشارك في مونديال الأندية، ليقضي على تلك الأنشودة نهائيًا؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

"العالمية صعبة قوية" هو الهتاف الأشهر لجماهير نادي النصر، ضد الغريم التقليدي الهلال، خلال المباريات التي تجمع بينهما دائمًا في ديربي الرياض.

تلك الأنشودة أطلقت لعدم قدرة الهلال على الوصول إلى بطولة كأس العالم للأندية في تاريخه، وفي المقابل شارك النصر في أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية عام 2000.

جماهير النصر أطلقت تلك الأنشودة، كنوع من المكايدة في نظيرتها الهلال، بسبب عدم قدرة الهلال في الوصول إلى البطولة العالمية، التي وصل لها النصر كأول فريق آسيوي يشارك في البطولة.

النصر لعب خلال كأس العالم للأندية عام 2000، ثلاث مباريات، حيث خسر من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز على الرجاء المغربي بنتيجة 4/3، وخسر من كورنثيانز البرازيلي بهدفين دون رد.

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الهلال كان قريبًا من المشاركة في كأس العالم للأندية مرتين، الأولى عام 2014 عندما وصل للنهائي وخسر أمام فريق وسترن سيدني الاسترالي، والثانية عام 2017 وخسرها أمام أوراوا ريد الياباني.

ومع إخفاق الهلال في التتويج بدوري أبطال آسيا، والصعود إلى كأس العالم للأندية، أطلقت تلك الأنشودة من جانب جماهير النصر، للمكايدة في جماهير الهلال.

وهناك فرصة أخرى لفريق الهلال، من أجل القضاء على تلك الأنشودة نهائيًا، عندما سيواجه الزعيم نظيره أوراوا ريد الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا هذا الموسم 2019.

تتويج الهلال باللقب، سينهي تلك الأنشودة إلى الأبد، ولن ينادي بها جماهير النصر مرة أخرى في المدرجات.