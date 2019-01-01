العالمية سهلة بسيطة - وأخيرًا الهلال زعيمًا لآسيا

الهلال نجح أخيرًا في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب 17 عامًا.

"الحلم يتحقق .. الحلم يتحقق، ما حدث كان كابوسًا ما حدث كان كابوسًا"



قالها فارس عوض بعد هدف أجويرو القاتل في شباك كوينز بارك رينجرز عام 2012 وشعرت بها جماهير الهلال بعد انتهاء نحس النهائيات أخيرًا ليحقق الزعيم اللقب الآسيوي بعد غياب 17 عامًا.

ولأن الهلال اعتاد دائمًا على المصاعب في النهائي الآسيوي فكان منطقيًا أن تُحبس أنفاس الجماهير منذ الدقيقة الأولى في مباراة الذهاب وحتى لحظة هدف سالم الدوسري القاتل.

الهلال سيطر على مباراة الإياب بالطول والعرض كما فعل تمامًا في مباراة الذهاب وتسابق لاعبوه على إضاعة الفرص السهلة ليبدأ كابوس النهائيات في العودة لجمهور الهلال قبل أن يُريح سالم الدوسري الجميع بهدف البطولة بعد هجم منظمة.

لسنا بصدد الحديث عن فنيات أو تحليل للمباراة فعلى جماهير الهلال أن تفخر أخيرًا بتحقيق اللقب بعد غياب طويل والمشاركة في كأس العالم للأندية والتخلص من مقولة "العالمية صعبة قوية"" التي طاردتهم كثيرًا في السنوات الماضية.

الاختلاف الأبرز والحاسم للقب عن النهائيين الماضيين للهلال في آسيا هو أن الزعيم لم ينتظر ليكون رد الفعل سواء في ملعبه أو خارجه وكان صاحب الفعل في السعودية واليابان.

ميزة كانت واضحة مع الهلال منذ بداية البطولة بشخصية كبيرة للفريق خارج ملعبه أمام فرق بحجم العين الإماراتي والسد القطري ليستكملها أخيرًا في النهائي الحلم ويحقق اللقب.

جودة المحترفين في الهلال كانت السبب الأبرز في الشخصية الكبيرة للفريق خارج معلبه مع أسلوب لوشيسكو الهجومي أمام الجميع منذ بداية البطولة مع بعض التفاصيل التي ساعدته بالطبع خلال مشواره.

الهلال حافظ على أسلوبة وشخصيته وفرض نفسه على الفريق الياباني وكأنه يلعب في السعودية ليستحق الفوز باللقب بكل جدارة.

إلى قارة آسيا.🌏

عليكم الحذر! ⚠️

هناك أسد يُدعى @BafGomis لا يعرف إلا افتراس ضحاياه، فهو لا يعرف الرحمة تمامًا 🦁 #الثالثه_ثابتة #اوراوا_الهلال pic.twitter.com/YRcglZO4X0 — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 24, 2019

الهلال حقق الانتصار الأول في اليابان والهدف الأول على أي فريق ياباني في اليابان وأنهى نحس النهائيات وكتب اسمه ضمن أبطال اللعبة من جديد.

على جماهير الهلال الآن أن تحتفل بانتهاء الكابوس وبلقب طال انتظاره، احتفالات ستستمر مع المشاركة في كأس العالم للأندية المقبل فالعالمية أصحبت سهلة بسيطة الآن على الزعيم.