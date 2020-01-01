العابد: أهدرنا الفوز أمام الاتحاد .. وسأعود أقوى من بوابة الشباب

العابد يتحدث عن تعادل الشباب مع الاتحاد

تحدث نواف العابد نجم نادي الشباب عن التعادل أمام الاتحاد، بهدفين لكل فريق، في ذهاب دور نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال على أرض شيخ الأندية.

وتقام مباراة الإياب يوم 4 يناير المقبل، على ملعب نادي الاتحاد، حيث يكفي للعميد التعادل السلبي أو التعادل بهدف لكل فريق أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل إلى النهائي.

وقال العابد في تصريحات لقناة "أبو ظبي": "لعبنا مباراة قوية على أرضنا، وحاولنا خطف الفوز على فريق الاتحاد ولكننا خسرنا معركة ولم نخسر الحرب، وإن شاء الله التأهل من نصيبنا".

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وأضاف نجم الشباب: "هذه المباريات دائمًا ما تتميز بالقوة داخل الملعب، وهو ما ظهر على فريقين كبار مثل الشباب والاتحاد اليوم، وأضعنا فرصًا كثيرة في اللقاء".

وتابع العابد تصريحات قائلًا: "من بوابة نادي الشباب سأعود إلى المستوى المعروف عني وأفضل، وأن أكون لاعب الشهر بتصويت الجماهير هذا يعني لي الكثير، والفضل لزملائي الذين ساعدوني كثيرًا".

وكان الشباب قريبًا من الفوز على نظيره الاتحاد في لقاء اليوم ولكن ضياع ركلة جزاء، وبعض الفرص الأخيرة هي من أهدرت الفوز منه.