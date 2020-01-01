الظهور الأول لروني في إنجلترا من جديد بشارة قيادة ديربي كاونتي

أول مباريات الأسطورة الإنجليزية مع فريقه الجديد

ظهر واين روني، رسمياً في الملاعب الإنجليزية من جديد ولكن هذه المرة وهو يرتدي قميص فريقه الجديد ديربي كاونتي ومعه شارة قيادة الفريق.

وانضم روني إلى ديربي، كلاعب ومدرب بعقد يمتد 18 شهراً بعد نهاية عقده فريق دي سي يونايتد الأمريكي.

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ويعد ديربي، هو ثالث الفرق في إنجلترا التي يلعب لها صاحب الـ 34 عاماً، بعد مانشستر يونايتد الذي أصبح هدافه التاريخي ومن قبله إيفرتون الذي بدأ فيه مشواره.

وسيرتدي روني القميص رقم 32 مع فريقه الجديد، وسيحمل شارة القيادة في أولى مباريات ديربي.

ويلعب ديربي، مساء اليوم أمام برانسلي، في الجولة الـ 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (شامبيونشيب).

ويحتل ديربي المركز السابع عشر من ترتيب البطولة، برصيد 31 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن ميلوال صاحب المركز السادس، الذي يشارك في التصفيات المؤهلة للبريميرليج.