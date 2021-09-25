الظهور الأسوأ .. أرقام متواضعة لرونالدو مع مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا !

هزيمة محبطة للشياطين الحمر

شارك المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خسارة مانشستر يونايتد الإيجابي بهدف دون رد، أمام أستون فيلا بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق المدافع البديل كورتني هوس من كرة رأسية في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

برونو فيرنانديش حصل على فرصة تعديل النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 93، ولكنه أطاح بها فوق العارضة بحضور رونالدو.

صاحب الـ36 سنة لعب اللقاء منذ البداية وحتى صافرة النهاية، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه على تفادي الهزيمة.

ماذا قدوم رونالدو خلال هذه المباراة؟

المهاجم البرتغالي ربما قدم الصورة الأسوأ له منذ عودته إلى الشياطين الحمر، حيث كان الأداء سيئًا أيضًا للفريق بشكل عام.

رونالدو سدد 4 كرات على مرمى أستون فيلا، واستحوذ على الكرة بنسبة 3.3% طوال أحداث المباراة.

ومن ناحية دقة التمرير فقد وصلت نسبته إلى 74% وهي نسبة ليست الأفضل له، وقام بمراوغة واحدة فقط.

كيف كانت إسهاماته الدفاعية؟

النجم البرتغالي فاز بالتحام هوائي واحد فقط طوال أحداث المباراة، وهو ما يعكس التفوق الواضح لمدافعي الضيوف.

ولم يقم بأي التحام ناجح وقام باستخلاص الكرة مرة واحدة من لاعبي أستون فيلا خلال اللقاء، الذي شهد عدم تسديده لركلة جزاء لفريقه عكس المعتاد.

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