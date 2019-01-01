الوحدة يُعلن ربحه قضية "خربين" ضد الظفرة والهلال

الوحدة السوري ربح القضية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوحدة السوري ربحه رسميًا قضية لاعبه السابق عمر خربين، وإلزام الفيفا للظفرة الإماراتي بدفع 1.3 مليون دولار وللهلال السعودي بدفع 225 ألف دولار تقريبًا.

وكان المهاجم السوري قد انضم لصفوف الظفرة عام 2015 بعدما فسخ عقده مع الوحدة السوري من جانب واحد، وقد أعير فورًا للهلال قبل أن يشتري النادي السعودي عقده نهائيًا.

ساندرو مانويل يختار أفضل أهدافه وصديقه المقرب في التعاون

وأصدر الفريق السوري بيانًا على صفحته الرسمية في فيس بوك قال فيها ""أصدرت اليوم لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قرارًا بخصوص الشكوى الموجهة من قبل نادي الوحدة السوري بحق ناديي الظفرة الإماراتي والهلال السعودي".

"قررت اللجنة قبول مطالب نادي الوحدة السوري بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف دولار أمريكي إضافة إلى خمسة بالمائة من تاريخ 12/6/2017 إلى تاريخ صدور القرار، وإلزام نادي الظفرة بدفع المبلغ خلال 30 يومًا من تاريخه".

"كما تم قبول مطالبة نادي الوحدة السوري بمبلغ مئتان وسبعة وعشرون وخمسمائة دولار أمريكي إضافة إلى خمسة بالمائة وإلزام نادي الهلال السعودي بدفع المبلغ خلال 30 يومًا من تاريخه".

يُذكر أن المهاجم المتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2017 أعير خلال الأشهر الستة الأخيرة لنادي بيراميدز المصري، ومازال مستقبله غامضًا مع الهلال.