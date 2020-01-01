الظاهرة رونالدو: ميسي لن يغادر برشلونة ومبابي أفضل لريال مدريد من نيمار

تعرف على تصريحات رونالدو حول ميسي ومبابي

أكد الظاهرة رونالدو، أسطورة البرازيل، أنّ ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، لن يرحل عن كتالونيا مطالبًا ريال مدريد بالتوقيع مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان وليس نيمار دا سيلفا.

التقارير الصحفية تشير إلى أنّ ميسي أخبر إدارة برشلونة بقراره الرحيل عن النادي في الصيف الجاري بعد خسارة الفريق أمام بايرن ميونخ بثمانية لهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قد نفى إمكانية التعاقد مع مبابي في الصيف الحالي بسبب الأزمات المالية التي صاحبت جائحة كورونا.

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وقال رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أتوقع رحيل ميسي عن برشلونة في الوقت الراهن خاصة بعد الأزمة التي حدثت للفريق. ميسي هو مرجع للنادي الكتالوني ولو كنت أعمل في الإدارة لما سمحت له بالمغادرة تحت أي سبب".

وتابع: "الأمور تضخمت في برشلونة بسبب الخسارة الفادحة أمام بايرن ميونخ. ميسي بحاجة إلى من يساعده ويجب على الإدارة التفكير في ذلك للموسم المقبل".

أسطورة ريال مدريد أشار إلى أنّ لويس سواريز أحد أفضل المهاجمين في الوقت الحالي مع روبيرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيما مؤكدًا أنّ نجم منتخب أوروجواي لديه الكثير ليقدمه.

وواصل: "أرى أنّ ريال مدريد يجب أن يستثمر في مبابي وليس نيمار، لأنّ الأول بعمر 22 عامًا والآخر يمتلك 28 عامًا والمنطقي البحث عن المواهب الصغيرة والقادرة على مساعدة الفريق لسنوات طويلة".

واختتم: "نيمار لعب بطولة جيدة في دوري أبطال أوروبا وبالأخص في آخر مباراتين ويحتاج للفوز باللقب لإثبات ذاته. أعتقد أنّ النظام الجديد للتشامبيونزليج يفتح الباب للمفاجآت لكن طرفي النهائي وصلوا لهذه المباراة عن جدارة واستحقاق".

جدير بالذكر أنّ باريس سان جيرمان وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ليواجه بايرن ميونخ يوم الأحد المقبل.ش