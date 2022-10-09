الطريق حاليًا مُمهد والنصر لن يُمانع .. جارسيا مرشح للعودة لناديه السابق

ستسهل كثرة الانتقادات والتوقف الطويل المقبل لدوري روشن السعودي من رحيل رودي جارسيا عن النصر

حالة الفرحة الكبيرة التي قوبل بها المدرب الفرنسي رودي جارسيا في نادي النصر السعودي، تحولت لعلامات استفهام وانتقادات، ومطالب برحيله رغم مرور ست جولات فقط من دوري روشن السعودي.

لكن في الوقت الذي يعد به الفرنسي منبوذًا في العالمي من قبل قطاع ليس بالقليل من قبل جمهور النادي وقدامى لاعبيه، فإنه مرغوب به في ناديه السابق.

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Shahid Shahid

جارسيا مرشح للعودة لليون

وفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية فإن مسؤولي أولمبيك ليون الفرنسي سيحددون اليوم الأحد، مصير بيتر بوش؛ المدير الفني الحالي للفريق، بعد تراجع النتائج بشكل كبير، وسط تقارير تؤكد أنه تمت إقالته بالفعل خلال الساعات القليلة الماضية.

ليون لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر خمس مباريات له، إذ هُزم في أربعة، وتعادل في المباراة الأخيرة.

وحاليًا يحتل الفريق الفرنسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في أربع مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسر أربعة لقاءات.

أوضحت "ليكيب" أن جارسيا المرشح الأول للعودة لقيادة ليون من جديد، خاصةً مع رحيل البرازيلي جونينيو؛ المدير الرياضي السابق للنادي، والذي اصطدم مع الفرنسي في عديد المشكلات.

كان جارسيا قد هاجم المدير الرياضي البرازيلي، في مايو 2021، عقب رحيله عن النادي، مؤكدًا أنه كان يقوم بـ"لعبة قذرة" من خلفه، بإنشاء أحزاب من اللاعبين البرازيليين، لافتعال المشكلات، حال عدم مشاركة أحدهم في المباريات.

وقاد صاحب الـ58 عامًا الفريق الفرنسي من أكتوبر 2019 وحتى مايو 2021، حقق خلالها الفوز في 44 مباراة، وتعادل في 15، وخسر 19، لكنه لم يحقق معه أي بطولة.

النصر لن يمانع رحيل جارسيا

إذا كانت رغبة ليون حقيقية في عودة جارسيا، لن تكون مهمته صعبة في ذلك، مع تعرض المدرب لعديد الانتقادات من قبل الجمهور النصراوي.

ست مباريات خاضها جارسيا مع العالمي، فاز في أربع، وتعادل في واحدة وخسر لقاء وحيد، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة بفارق خمس نقاط.

لكن وإن كانت النتائج جيدة، فإن أداء النصر في الملعب يثير غضب جماهيره، في ظل غياب شخصية الفريق وعدم وضوح الرؤية الفنية لجارسيا بعد.

التوقف الطويل خلال الفترة المقبلة لدوري روشن أيضًا، قد يسهل من رحيل المدرب الفرنسي، إذ سيتوقف من 17 من أكتوبر الجاري، وحتى ديسمبر المقبل، لخوض المنتخب السعودي استعداداته للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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