الضغط يتزايد .. نجوم بايرن غاضبون من ناجلسمان قبل مواجهة برشلونة

يواجه يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ حالة من الغضب في صفوف فريقه قبل مواجهة برشلونة.

يمر نادي بايرن ميونخ الألماني بفترة انعدام وزن، بعد بداية محبطة لموسم 2022-23، خاصة على صعيد الدوري الألماني، لدرجة خروج تقارير تفيد بوجود شكوك لدى لاعبي النادي البافاري حول مدربهم الشاب يوليان ناجلسمان.

وتأتي هذه الأنباء مع استعدادات بايرن ميونخ لخوض مباراة هامة مساء الثلاثاء أمام برشلونة الإسباني على ملعب "أليانز أرينا" ضمن الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

ودخل مستقبل يوليان ناجلسمان مع بايرن ميونخ حالة من عدم اليقين، خاصة مع ظهور أخبار عن وجود بعض الاضطرابات في غرفة ملابس النادي البافاري، بعد البداية غير العادية للموسم.

وبعد بداية مثالية للموسم في الدوري الألماني، حقق خلالها بايرن ميونخ الفوز في ثلاث مباريات متتالية سجل خلالها 15 هدفًا ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة، تعادل الفريق في آخر ثلاث مباريات أمام أونيون برلين، وبوروسيا مونشنجلادباخ وشتوتجارت، وهو ما ساهم في خلق جو من الاضطراب في الفريق.

وحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن لاعبي بايرن ميونخ غير سعداء لأن ناجلسمان رفض تحمل نصيبه من اللوم بعد تراجع أداء الفريق في الفترة الماضية، وبدلًا من ذلك ألقى اللوم على اللاعبين فقط.

وحسب التقرير، فإن بايرن ميونخ قد يتعاطف مع حقيقة أن ناجلسمان فقد خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد انضمامه إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

لكن بايرن ميونخ في الوقت نفسه استثمر بقوة في فترة الانتقالات للتعاقد مع ساديو ماني، وريان جرافنبرخ، وماتايس دي ليخت.

ناجلسمان رفض فكرة أنه يتعرض لضغوط هو ولاعبيه من أجل الفوز على برشلونة، وسط الأنباء عن حالة التنافر في غرفة الملابس، مؤكدًا أن الضوضاء تأتي من الخارج.

لكن المدرب الألماني الشاب يواجه أزمة أخرى حاليًا، تتمثل في أن مواطنه توماس توخيل قد رحل عن تدريب تشيلسي الإنجليزي، وتشير التقارير إلى أنه حريص على العودة للتدريب في أقرب وقت ممكن إذا جاء العرض المناسب.

ولذلك فإن الضغط قد يتزايد بالفعل على ناجلسمان من أجل تغيير حالة بايرن ميونخ، سواء من حيث الأداء أو النتائج خلال الفترة القادمة.