الضربة القاضية .. آرسنال يستبعد أوزيل من قائمة الدوري الإنجليزي

التهميش مستمر للنجم الألماني

قرر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، استبعاد الألماني مسعود أوزيل، من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أوزيل دخل في خلافات حادة مع إدارة المدفعجية في أكثر من مناسبة، وذلك بسبب محاولات النادي اللندني للتخلص منه، وإصرار اللاعب على البقاء.

وهو الأمر الذي دفع أرتيتا لاستبعاده من قائمة الدوري الأوروبي، والآن يأتي الدور على الدوري الإنجليزي، ليتم تجميد اللاعب بشكل كامل.

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ويعني استبعاد أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، أنه لن يشارك في أي مباراة مع آرسنال حتى شهر فبراير القادم.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون الألماني قد لعب مباراته الأخيرة مع المدفعجية، بعدما قضى 7 سنوات مع الفريق قادماً من ريال مدريد في 2013.

ويعتبر السبب الرئيسي في عدم تواجد أوزيل بالقائمة، هو ضرورة أن تحتوي على 17 لاعباً فقط من غير المحليين فوق سن 21 سنة.

أرتيتا يمتلك 19 لاعباً في الوقت الحالي، مما يعني أنه يجب عليه التخلي عن لاعبين، أحدهما أوزيل والآخر هو اليوناني سوكراتيس.

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ومن المقرر أن يبحث الثنائي عن بعض العروض خارج أو داخل إنجلترا خلال الفترة القادمة، تمهيداً للرحيل عن آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية بشهر يناير.