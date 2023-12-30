"الصيني الوحيد في تاريخ ريال مدريد" يكشف كواليس تجربته الفريدة!

هل يتذكره أحد؟

تحدث الدولي الصيني لين ليانج مينج لاعب داليان بالدوري المحلي والذي يعد الصيني الوحيد الذي مر على فريق ريال مدريد بمختلف فئاته عن العديد من الكواليس التي حدثت له داخل النادي الملكي.

وذكر مينج عن كواليس انضمامه في البداية إلى الملكي، قائلًا إن تألقه مع منتخب بلاده تحت 19 عامًا وتسجيله هدفًا جيدًا في مرمى البرتغال عام 2015 دفع ريال مدريد للاتصال بوكلاء أعماله وتمت الصفقة في 2016 حيث انضم مينج إلى فريق ريال مدريد "B" الذي يطلق عليه "لا فابريكا".

واجه مينج بعض الصعوبات في التأقلم، منها عدم معرفته للإنجليزية أو الإسبانية وأنها "كانت المرة الأولى خارج الصين في مدينة مجهولة!" على حد تعبيره في الحوار الذي أجراه مع صحيفة "ريليفو".

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لكن مينج أكد أن زملاءه ساعدوه في التأقلم بشكل كبير، وقد تشارك غرفة الملابس مع نجوم مثل أشرف حكيمي وفيديريكو فالفيردي وسيرجيو ريجيلون وآخرين.

انتهت تجربة مينج في ريال مدريد عام 2019 معارًا إلى ألميريا بنفس الفئة، وانتهت تجربته الأوروبية بشكل عام في 2020 ليعود إلى الدوري الصيني.

ذكر مينج أن سبب عودته إلى الصين بخلاف الرغبة في اللعب والعودة لمنتخب الصين وتمثيله بشكل دائم إلى أنه أراد اللعب تحت إمرة رافا بينيتيز الذي كان يدرب داليان في هذا التوقيت.