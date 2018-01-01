الصيعري: تلقيت خبر انضمامي للمنتخب السعودي بعد استيقاظي من النوم

مهاجم الحزم يكشف كواليس استقباله لخبر انضمامه لمنتخب السعودية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى محمد الصيعري، مهاجم فريق الحزم، سعادته البالغة بالانضمام لقائمة المنتخب السعودي، التي ستشارك في كأس أمم آسيا 2019.

الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، المدير الفني للمنتخب السعودي، أعلن عن قائمة الأخضر التي تضم 23 لاعبًا، والذين سيشاركون في كأس آسيا 2019.

الصيعري قال خلال تصريحات تلفزيونية: "تلقيت خبر انضمامي للمنتخب السعودي، فور استيقاظي من النوم صباح اليوم الخميس".

غياب حسين عبدالغني وتواجد الصيعري ضمن أبرز ملامح قائمة #السعودية قبل كأس آسياhttps://t.co/09ZqOb63ci pic.twitter.com/TvFkvlUuNW — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 20, 2018

مهاجم الحزم تابع: "لم أصدق نفسي وبحثت عن الخبر بنفسي، وفور تأكدي من المعلومة، شعرت بالفخر والسعادة".

الصيعري شدد على أنه لن يكتفي بالانضمام للمنتخب السعودي فقط، بل سوف يركز أكثر داخل الملعب وخارجه، من أجل التألق والظهور بمستوى جيد.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة، ببطولة كأس آسيا، مع منتخبات كوريا الشمالية وقطر ولبنان.