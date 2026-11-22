ضربة موجعة لنجم باريس سان جيرمان الصاعد

تلقى باريس سان جيرمان ضربة قوية بعد الأنباء التي أفادت بأن دوي، أحد أبرز مواهبه الشابة، سيغيب عن الملاعب فترة طويلة. وأكد النادي رسميًا خطورة الإصابة عقب الفحوص التي خضع لها اللاعب إثر إصابته خلال مباراة حديثة في الدوري الفرنسي.

وفي تحديث طبي رسمي، قال باريس سان جيرمان : «تعرض ديزيريه دوي لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى خلال مباراة فريقه أمام نيس، التي أُقيمت اليوم السبت في الدوري الفرنسي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية قبل نهاية هذا الشهر».

وتأتي الإصابة في توقيت بالغ الصعوبة بالنسبة إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي أصبح عنصرًا محوريًا في مشروع النادي بملعب بارك دي برانس منذ انضمامه من رين عام 2024. وكان دوي يقدم موسمًا مثمرًا، إذ شارك في 10 مباريات بالدوري، وسجل هدفين وصنع هدفًا واحدًا خلال 571 دقيقة لعب. ويترك غيابه فراغًا كبيرًا في تشكيلة لويس إنريكي، لا سيما بالنظر إلى قدرته على اللعب في مراكز عدة بخط الهجوم.

نيمار يتقدم داعمي اللاعب الفرنسي المصاب

رغم أنه لم يعد يلعب في العاصمة الفرنسية، سارع مهاجم سانتوس نيمار إلى إظهار أنه لا يزال يتابع ناديه السابق عن كثب. ونشر النجم البرازيلي رسالة مؤثرة عبر قصته على إنستجرام لتشجيع المهاجم الشاب في هذه اللحظة الصعبة.

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ونشر نيمار رسالة دعم تضمنت عبارة «ابقَ قويًا» لملايين متابعيه، في إشارة إلى التقدير الذي يحظى به دوي لدى كبار نجوم اللعبة.

وسارع النادي أيضًا إلى إظهار تضامنه مع لاعبه مع بدء رحلة تعافيه الطويلة. ونشرت الحسابات الرسمية لباريس سان جيرمان على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة بسيطة ومؤثرة جاء فيها: «نحن معك يا ديزيريه»، مرفقة برمز تعبيري على شكل قلب. ويعكس هذا التضامن العلني مدى تقدير النادي لدوي.

إنريكي يواجه أزمة إصابات متفاقمة

يفرض غياب دوي تحديًا تكتيكيًا كبيرًا على لويس إنريكي، الذي يعاني بالفعل من نقص في خط الهجوم . ويخوض النادي الباريسي الموسم حاليًا من دون النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، الذي تعرض لإصابة مماثلة في الركبة خلال مواجهة برشلونة في أكتوبر. ومع غياب اثنين من أبرز عناصره الهجومية المبدعة عن الملاعب في المستقبل المنظور، سيضطر إنريكي إلى الاعتماد على بدائل من تشكيلته أو التطلع إلى سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان تأثير دوي في باريس سان جيرمان واضحًا منذ انتقاله من رين، حيث برز في البداية موهبةً لافتةً في سن المراهقة. وخاض 121 مباراة في مسيرته بالدوري الفرنسي، سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 16. وتبقى أبرز لحظاته نهائي دوري أبطال أوروبا 2025 أمام إنتر ميلان في ميونيخ، حين سجل هدفين في الفوز الكبير 5-0.

والآن، بدلًا من الاستعداد لفترة مزدحمة بالمباريات خلال الأعياد ولمزيد من مباريات دوري أبطال أوروبا، ينصب التركيز بالكامل على عمليته الجراحية وتعافيه بعدها.