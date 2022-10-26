الصلح تم؟ .. تين هاج يكشف موقف رونالدو من مواجهة شيريف

كريستيانو رونالدو استبعد من المران الجماعي لمانشستر يونايتد خلال الأيام الماضية بقرار من تين هاج، لكنه عاد لينتظم بالأمس

تتواصل الدلائل حول رضا إريك تين هاج؛ المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، على البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم الفريق، بعد الخلاف الذي نشب بينهما الأسبوع الماضي.

الشياطين الحمر يستعدون لمواجهة شيريف تيراسبول المقدوني، غدًا الخميس، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات في الدوري الأوروبي.

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وانتظم الدون في تدريبات الفريق الإنجليزي أمس الثلاثاء، بعدما قضى الأيام الماضية في التدرب منفردًا، بقرار من المدير الفني الهولندي.

وأكد تين هاج، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء، قبل المواجهة الأوروبية، أن رونالدو سيكون ضمن قائمة الفريق، التي ستشارك في المباراة، ليؤكد عمليًا على نهاية الأزمة الأخيرة بينه وبين اللاعب.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي، برصيد تسع نقاط، ليأتي خلف ريال سوسيداد الإسباني؛ صاحب الصدارة بـ12 نقطة، فيما يحل شيريف ثالثًا بثلاث نقاط، وأخيرًا أومونيا نيقوسيا دون أي نقطة.

يذكر أن الخلاف الأخير بين رونالدو ومدربه نشب خلال مواجهة توتنهام، ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي أقيمت في 19 من أكتوبر الجاري، إذ رفض اللاعب الدخول بديلًا، وغادر مقاعد البدلاء قبل نهاية المباراة.

وتقرر عقب تصرفه، استبعاده من التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية، وبالتبعية الغياب عن مواجهة تشيلسي الأخيرة، قبل أن يعقد جلسة صلح مع مدربه بالأمس، وينتظم في المران الجماعي.

ولم يشارك النجم البرتغالي إلا في 12 مباراة في الموسم الجاري في مختلف البطولات، لعب خمس مباريات منها فقط 90 دقيقة كاملة.