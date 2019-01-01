الصفقة المستعصية - النصر السعودي يرفع عقده لضم دياني واللاعب يوقع

العالمي خاض مفاوضات ماراثونية مع جلطة سراي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

ربما هذه المرة يمكننا أن نقول حقًا أن السنغال مباي دياني؛ لاعب جلطة سراي التركي، اقترب من اللعب للنصر السعودي في الموسم المقبل، وفقًا للتقارير التركية.

النادي العاصمي دخل في مفاوضات مطولة خلال الأشهر الماضية مع النادي التركي إلا أن جميعها باءت بالفشل في ظل الاختلاف حول المقابل المادي ثم حول طريقة تسديد المبلغ.

ورغم تأكيدات تقارير قطرية أن نادي الدحيل توصل لاتفاق مع اللاعب للحصول على خدماته إلا أن الصفقة المستعصية على العالمي أخيرًا وقعت.

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وأكدت صحيفة "المساء" التركية نقلًا عن صحيفة "جلطة سراي" اليومية أن النصر رفع قيمة عرضه إلى 12 مليون يورو لشراء السنغالي بعدما كان قد بدأ المفاوضات بثمانية ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ27 عامًا قام بالفعل بالتوقيع على عقود ارتداء قميص العالمي الموسم المقبل مقابل 4.5 مليون يورو سنويًا.

في حال إتمام الصفقة، سيعد دياني اللاعب الأجنبي الوحيد المنضم للنصر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حيث لم يتعاقد العالمي سوى مع لاعبين محليين فقط حتى الآن هما عبد الفتاح آدم وصالح العباس.

يذكر أن المهاجم السنغالي يلعب لجلطة سراي منذ يناير 2019، وخاض معه 18 مباراة، سجل 11 هدفًا وصنع هدفين.

وسبق لدياني اللعب لعدة أندية أوروبية كبيرة منها يوفنتوس الإيطالي وليرس البلجيكي.