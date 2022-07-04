الصفقة الرسمية الأولى .. برشلونة يعلن التعاقد مع كيسييه

برشلونة أنهى انتظار جماهيره، وأعلن رسميًا عن التعاقد مع فرانك كيسييه في صفقة انتقال حر.

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا عن الصفقة الأولى له في فترة الانتقالات الصيفية 2022، بعد أن ضم فرانك كيسييه قائد منتخب ساحل العاج في صفقة انتقال حر.

كيسييه انتقل إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع ميلان الإيطالي، رغم المحاولات الحثيثة من بطل "سيري آ" لتمديد عقده لفترة أطول.

ونشر برشلونة بيانًا مطولًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع كيسييه.

وجاء في البيان: "توصل برشلونة إلى اتفاق مع فرانك كيسييه بشأن انضمام اللاعب إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع ميلان".

وأضاف: "سيوقع اللاعب عقدًا حتى 30 يونيو 2026، فيما سيكون الشرط الجزائي الخاص بالعقد 500 مليون يورو".

واختتم البيان: "يوم الأربعاء السادس من يوليو، سيتم تقديم فرانك كيسييه كلاعب جديد في برشلونة".

وسيظهر كيسييه صباح يوم الأربعاء على أرضية ملعب تيتو فيلانوفا، مرتديًا قميص برشلونة لموسم 2022-23.

وبعد ذلك سيعقد قائد منتخب ساحل العاج مؤتمرًا صحفيًا في المدينة الرياضية للنادي الكتالوني، للرد على أسئلة الصحفيين.