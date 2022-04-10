الصرامي مهددًا الاتحاد الآسيوي: ضموا النصر والاتحاد لدوري الأبطال وإلا!

وجه سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر رسالة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم حملت تهديدًا من جانبه بضرورة إشراك النصر والاتحاد في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا وإلا ستبقى البطولة دون زخم جماهيري.

دور المجموعات في دوري الأبطال يُقام حاليًا بنظام الدورة المجمعة في السعودية، وتُشارك من الدوري السعودي 4 أندية هي الهلال والشباب والتعاون والفيصلي.

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النصر فشل في التأهل للنسخة الحالية من دوري الأبطال عبر المراكز المؤهلة من الدوري السعودي الموسم الماضي، فيما تأهل الاتحاد لكنه استبعد لعدم حصوله على الرخصة الآسيوية.

ولا تشهد مباريات دور المجموعات المقامة حاليًا في السعودية حضورًا جماهيريًا كبيرًا، باستثناء تلك التي يكون الهلال أحد طرفيها، وهو ما انتقده الصرامي كثيرًا.

الإعلامي المخضرم أكد أن هناك حل واحد لتواجد الجمهور في مدرجات الملاعب خلال مباريات دوري أبطال آسيا، وهو مشاركة النصر والاتحاد حتى لو بالترشيح.

إذ قال "المباريات تُقام وسط حضور جمهور قليل جدًا، بل بعض المباريات لم تشهد وجود أي جمهور، الاتحاد الآسيوي إن أراد تواجد الجماهير في البطولة فيجب أن يتواجد النصر والاتحاد في البطولة، وإلا فهو يُخالف كوكب الأرض والطبيعة ويريد مباريات دون جمهور".

🗣 سعود الصرامي :

إذا أراد الاتحاد الاسيوي للبطولة زخم جماهيري .. لابد ان يشارك الاتحاد والنصر بأي طريقة ..

الحصاد الرياضي ...@L9arami pic.twitter.com/hAGYG5EdWn — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 10, 2022

يُشار إلى أن الأندية السعودية المتواجدة في دوري الأبطال حققت نتائج جيدة في الجولة الأولى من دور المجموعات، حيث فازت أندية الهلال والشباب والتعاون وتعادل الفيصلي مع الوحدات الأردني.