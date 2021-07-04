الصرامي: لو فعل حمدالله ما فعله جوميس لوصل الصراخ آخر الدنيا

المتحدث الرسمي السابق باسم النصر يستفز الجمهور الأزرق

لم يُفوت سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر الصورة التي نشرها مهاجم الهلال "بافيتمبي جوميس" دون استخدامها لاستفزاز الجمهور الأزرق، وقد زج باسم النصر ومهاجمه عبد الرزاق حمدالله في الأمر.

المهاجم الفرنسي يستعد حاليًا للانضمام إلى تدريبات الهلال استعدادًا للموسم القادم، حيث سيبدأ التجمع غدًا الإثنين على أن يبدأ المعسكر الخارجي في النمسا في الـ12 من يوليو الجاري.

ما الصورة التي نشرها جوميس وعلق عليها الصرامي؟

جوميس كان قد نشر صورة له يوم الأربعاء الماضي حين كان لاعبًا لجلطة سراي وهو يُشير لجماهير فريقه التركي ويده على قلبه.

وقد علق قائلًا عليها "أنتم في قلبي".

ماذا قال الصرامي عن صورة جوميس؟

المتحدث السابق باسم النصر رأى أن تلك الصورة تؤكد حب وارتباط جوميس بناديه السابق ورغبته بالعودة إليه رغم وجوده في نادٍ آخر حاليًا.

إذ قال "نشر جوميس صورة له وهو مع فريقه السابق واضعًا يده على قلبه وهو ينظر للمدرج. الصورة لها معانٍ كثيرة، تؤكد عشقه لفريقة السابق وأنه يتطلع للعودة إليه رغم ارتباطه بناديه الحالي".

#هات_إذنك

نشر قوميز صورة له وهو مع فريقه السابق واضعاً يده على قلبه وهو ينظر للمدرج

الصورة لها معاني كثيرة تؤكد عشقه لفريقة السابق و انه يتطلع للعودة اليه رغم ارتباطه بناديه الحالي

ماذا لو أن #حمدالله كان صاحب هذه التغريدة

كان الزعاق و الصراخ وصل لأخر الدينا#فحسبنا_الله https://t.co/sm3dd4veto — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) July 4, 2021

أضاف مقحمًا النصر ومهاجمه في القصة "ماذا لو أن حمدالله كان صاحب هذه التغريدة؟ كان الزعاق و الصراخ وصل لآخر الدنيا".

إلى الصرامي .. ألا تراها دليل على الوفاء والاحترام؟

الصرامي كتب تلك التغريدة لاستفزاز الجمهور الهلالي، لكنه باعتقادي لم يكن موفقًا في طرحه، لأن صورة جوميس إن دلت على شيء فهو وفاء اللاعب واحترامه لناديه السابق الذي عاش معه أيامًا جميلة ولم يجد من جماهيره إلا كل حب وتقدير واحترام.

جوميس عبر مرارًا وتكرارًا عن حبه للهلال والسعودية والشعب السعودي وجمهور الموج الأزرق، وقد رأينا كيف حرص على زيارة السفارة السعودية في السنغال مؤخرًا، وكيف استغل كافة الأحداث والمناسبات للتعبير عن حبه وتقديره للسعودية وأهلها، وبالتالي هذا ليس محل شك أبدًا.

العديد من النجوم يرتبطون بعلاقات رائعة مع أنديتهم السابقة ويحرصون على متابعة أخبارهم ودعمهم في مبارياتهم، ويسعون للحفاظ على علاقاتهم الممتازة مع جماهيرهم، وهذا الأمر ليس محل انتقاد أبدًا بل العكس تمامًا.

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