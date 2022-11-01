الصرامي للنصراويين: تعلموا من ريال مدريد وسأعود رئيسًا للنادي

سعود الصرامي يرفض العمل كمتحدث رسمي باسم النصر من جديد، ويضع عينه على مقعد الرئيس

تحدث الإعلامي الرياضي سعود الصرامي؛ المتحدث الرسمي الأسبق باسم نادي النصر السعودي، عن توتر علاقته خلال الفترة الحالية بالنصراويين، مؤكدًا أن الانتقاد هو سبيل النهوض بالأندية وتطورها.

الصرامي منذ الموسم الماضي، دخل في عديد الخلافات مع النصر ومسؤوليه وجماهيره، في ظل انتقاده المستمر لأوضاع فريق الكرة وقرارات مجلس الإدارة برئاسة مسلي آل معمر.

وتحدث المتحدث الأسبق باسم العالمي عن هذه التوترات، قائلًا: "إذا كانت العلاقة غير جيدة حاليًا فهذه مسؤوليتهم هم، وليست مسؤوليتي أنا، في العام الماضي هناك برنامج شهير جدًا في مدريد، انتقد خلاله أحد الإعلاميين المنسوبين لريال مدريد رئيس النادي، وقال إنه لن يتمكن من الحصول على الدوري الإسباني أو دوري الأبطال، وفي نهاية الموسم استضاف البرنامج نفسه رئيس الريال في حضور الإعلاميين، وأول من سأل عنه الرئيس هو الإعلامي الذي انتقده وتساءل عن سبب عدم دعوته".

وأضاف: "الأندية العملاقة تتطور لأنها تؤمن بالرأي والرأي الآخر، أما من لا يؤمن بذلك، ويحرص على تواجد المطبلين ويطرد المنتقدين، فهذه إدارة إطفائية".

واختتم: "تواصلي مع مسلي ليس منقطعًا، ولكنه ليس مستمرًا، بل جامد، في العام الماضي ذهبت للنادي لأمور تخصني، ولقطع الشائعات لا أرغب في العودة للنصر كمتحدث رسمي، بل كرئيس".