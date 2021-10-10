الصرامي: الهبوط هو الحل الأفضل للأهلي ... والعقيلي يصدمه

تصريح قاسٍ من المتحدث الرسمي السابق باسم النصر

أثار سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر جدلًا واسعًا في برنامج الحصاد الرياضي بقوله أن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى هو الحل الأفضل لإنقاذ الأهلي من وضعه الحالي.

الأهلي يعيش منذ سنوات في أزمات كبيرة سواء مالية أو إدارية أو فنية، وقد تُوجت هذا الموسم بعجزه عن إحراز أي انتصار في الدوري السعودي بعد مضي 7 جولات منه وتواجده في المركز الـ13 من جدول الترتيب بـ5 نقاط فقط.

الصرامي بدأ حديثه بوصف ما حدث في ملف اختيار الأجانب في النادي الأهلي بالفوضى الإدارية والفنية، رافضًا تبرئة ساحة الرئيس ماجد النفيعي مما حدث لأنه مسؤول عن ضم عدد من أجانب الفريق في الموسم الجاري.

ثم أضاف "ما يحدث في الأهلي فوضى إدارية وفنية كبيرة، والجميع مسؤول عما يحدث، وباعتقادي أن الأفضل ليخرج الأهلي من أزمته هو أن يُكرر تجربة الشباب في ثمانينات القرن الماضي".

ثم شرح قائلًا "الهبوط لدوري الدرجة الأولى كان هو الحل ليتخلص الشباب من وضعه الكارثي ويعود قويًا ويُحقق المزيد من الإنجازات والألقاب ويُقدم للمنتخب السعودي الكثير من النجوم، الهبوط قد يكون الحل الأفضل للأهلي ليُصحح أوضاعه ويعود من جديد أقوى وأفضل".

مقدم البرنامج مساعد العقيلي صدم الصرامي برده على تلك التصريحات، إذ سأله مباشرة "لماذا لم تُطالب بهبوط النصر إلى دوري الدرجة الأولى حين عاش نفس وضع الأهلي في الموسم الماضي؟".

ليرد الصرامي بالتأكيد على أن النصر عاش تلك الفترة لأسباب طارئة أبرزها إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا، ومن ثم عاد العقيلي للقول "النصر مر بوضع سيئ مثل الأهلي لعدد من السنوات، هل طالبت بهبوطه ليعود أقوى؟".

اعترف الصرامي هنا بأنه لم يطلب هبوط النصر حين عاش نفس الوضع الذي يعيشه الأهلي، مشيرًا إلى أن العالمي كان محظوظًا بظهور رجال استطاعوا انتشاله من وضعه السيئ وإعادته لمنصات التتويج.