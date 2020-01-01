الصراع يبدأ مبكرًا .. لابورتا يعلق لافتة في مدريد وفونت يسخر منه

تحدٍ من نوع خاص..

في خطوة جذبت الأنظار جميعًا، أقدم خوان لابورتا على الترويج لحملته الانتخابية لرئاسة برشلونة بصورة جديدة، عندما وضع ملصقًا دعائيًا أمام ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الغريم الأزلي ريال مدريد.

وكان لابورتا هو رئيس البلوجرانا في أنجح فترات النادي بالتاريخ، بين 2003 إلى 2010، وفي عهده توِّج البرسا بالسداسية التاريخية في 2009 بولاية بيب جوارديولا التدريبية.

وبعد إعلانه عن ترشحه مرة أخرى للانتخابات، قام لابورتا بتعليق ملصق على مبنى قريب من سانتياجو برنابيو يحمل صورته وقد كُتِّب عليه "متحمس جميعًا لرؤيتكم مرة أخرى".

المزيد من الفرق

لم يمر الموقف مرور الكرام بالنسبة لمرشح ثقيل آخر لرئاسة برشلونة، وهو فيكتور فونت، الذي رد على الذكاء الاستثنائي للابورتا في التسويق لنفسه بصورة مثيرة للانتباه أيضًا.

فونت ظهر في فيديو على تويتر تعقيبًا على خطوته منافسه، وقد قال "خوان، أنت سيد ذلك! ولكن مع اللافتات لن نبني ملعبًا جديدًا ولن نسدد ديون النادي، لذلك لدينا مشاريع أخرى ونراكم يوم 24 (موعد الانتخابات)".

"Jan, en això ets el putu amo 👏😂 Però amb pancartes, ni guanyarem Champions, ni farem un estadi nou ni resoldrem el deute del Club. Per tant, a contrastar projectes 💪 i ens veiem el dia 24"#sialfutur🔵🔴 pic.twitter.com/ULYZhNXkND — Víctor Font: Sí al Futur (@sialfutur) December 15, 2020

ويصنف فونت باعتباره أحد أبرز المرشحين لرئاسة البرسا، حيث قدم مشروعًا هامًا على رأسه الإبقاء على ليونيل ميسي، بينما يعتمد لابورتا في الأساس على أطلال إنجازاته الخرافية في ولايته الأولى.

يذكر أن لابورتا أعلن منذ أسبوعين فقط ترشحه للرئاسة بعكس فونت المترشح منذ مدة طويلة، كما لم يقم الأول بأي خطوات إعلامية كبرى، غير أن خطوة ملصق أمام سانتياجو برنابيو تبدو مثالية كبداية للصراع الانتخابي.