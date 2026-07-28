الصراع على فينيسيوس جونيور يبلغ ذروته.. ريال مدريد يرد على آرسنال!

يبدو أن ريال مدريد يرد على العرض القياسي الذي قدمه نادي آرسنال لإغراء نجم الهجوم فينيسيوس جونيور.

ووفقًا لما أوردته قناة «سكاي»، قدم ريال مدريد عرضًا مضادًا للاعب البرازيلي ومستشاريه. والهدف الواضح هو حث فينيسيوس على تجديد عقده الذي ينتهي عام 2027.

ويُقال إن «الملكيين» على علم بمغازلة آرسنال للاعب، ويأملون في التوصل أخيرًا إلى اتفاق مع فينيسيوس من خلال العرض الأخير. وتستمر المفاوضات منذ أكثر من عام، وقد توقفت مرارًا وتكرارًا خلال تلك الفترة. في البداية، كان فينيسيوس يطالب براتب مرتفع جدًّا في نظر مسؤولي ريال مدريد، حيث أراد، حسبما ورد، أن يحصل على راتب لا يقل عن راتب زميله في الفريق كيليان مبابي.

ويبدو أن فينيسيوس قد تراجع في وقت ما عن موقفه وتخلى عن مطالبه الأصلية المتعلقة بالراتب، ولذلك أفادت قناة «سكاي» في الربيع الماضي بأن هناك اتفاقًا وشيكًا بشأن تمديد العقد. لكن هذا الاتفاق لم يتحقق حتى الآن، بعد مرور عدة أشهر.

يبدو أن نادي آرسنال يحاول إغراء فينيسيوس جونيور براتب ضخم

ويبدو أن آرسنال يحاول الآن الاستفادة من هذا الوضع. فقد أفادت صحيفة «التلجراف» مؤخرًا أن بطل الدوري الإنجليزي يغري فينيسيوس بعرض قياسي. وبموجب هذا العرض، سيحصل اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا في لندن على راتب لم يحصل عليه أي لاعب في آرسنال من قبل. كما أشارت صحيفة «ذا أتلتيك» إلى اهتمام «المدفعجية» بأحد نجوم «الريال».





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وبطبيعة الحال، فإن ريال مدريد مهتم أكثر من أي وقت مضى بأن يتخذ فينيسيوس قرارًا في أقرب وقت ممكن. ففي النهاية، لا يريد النادي المدريدي بأي حال من الأحوال المخاطرة بضياع اللاعب الدولي البرازيلي مجانًا العام المقبل. وإذا قرر فينيسيوس قريبًا عدم تجديد عقده في البرنابيو، فسيصبح بيعه هذا الصيف أمرًا أكثر احتمالًا.

على الرغم من الخلفية المثيرة للجدل: يبدو أن جوزيه مورينيو مصمم على الاحتفاظ بفينيسيوس

قضية مثيرة للجدل: من المعروف أن هناك تاريخًا سابقًا بين فينيسيوس، الذي انتقل من فلامنجو إلى مدريد عام 2018، ومدرب ريال مدريد الجديد جوزيه مورينيو. ففي أعقاب فضيحة العنصرية التي دارت حول جيانلوكا بريستياني وفيني جونيور في مباراة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في فبراير الماضي على أرض بنفيكا، النادي الذي كان مورينيو يدربه آنذاك، دخل المهاجم والمدرب البرتغالي في خلاف.

وقال مورينيو وقتها: "عندما تسجل هدفاً كهذا، عليك أن تحتفل بطريقة محترمة"، هكذا انتقد مورينيو بعد المباراة احتفال فينيسيوس المفرط بهدفه الذي حقق الفوز 1-0، وألقى باللوم جزئياً على نجم ريال مدريد في تعرضه المتكرر للإهانات العنصرية قائلاً: "هناك شيء غير صحيح، لأن هذا يحدث في كل ملعب. في كل ملعب يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء ما. دائمًا"، على حد قول مورينيو.

من المؤكد أن فينيسيوس لم ينس ذلك. في غضون ذلك، يُقال إن مورينيو واضح جدًّا: المدرب القديم والجديد للفريق الملكي يريد منع رحيل البرازيلي بأي ثمن، حسبما كتبت صحيفة «التلجراف».

يخطط مورينيو بشكل كامل مع فينيسيوس، الذي يُعد منذ سنوات أحد أهم ركائز ريال مدريد. في الموسم الماضي، سجل فينيسيوس 22 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة في 53 مباراة في جميع المسابقات.