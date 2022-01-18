الصدمة والرعب .. الكشف عن إصابة سلمان الفرج وموقفه من مونديال الأندية

يخوض الهلال موسمًا صعبًا للغاية يزدحم به جدول الفريق بالمباريات المحلية والخارجية، ويستعد حاليًا لخوض غمار كأس العالم للأندية التي ستنطلق في السادس من فبراير القادم.

هذا الأمر يجعله بحاجة لجميع لاعبيه في جاهزية صحية وفنية وبدنية تامة، لكن النادي كشف اليوم عن خبر صادم لجماهيره بشأن قائده سلمان الفرج وإصابته.

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تويتر الهلال أوضح أن الفحوصات الطبية التي أجراها الفرج أظهرت تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ، وأشار إلى أنه سيخضع إلى برنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

هذا الأمر يعني أن الفرج لن يكون متاحًا للمدرب ليوناردو جارديم قبل السابع من فبراير القادم، وهو ما يُرجح غياب اللاعب عن كأس العالم للأندية الذي سينطلق في الثالث من فبراير.

بطل آسيا سيخوض لقاءه الأول في مونديال الأندية أمام الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي يوم 6 فبراير القادم، وقد تأكد غياب الفرج عن تلك المواجهة.

آمال الهلال في الاستفادة من لاعبه صاحب الـ32 عامًا ستنحصر في المباراة التالية، والتي ستكون إما أمام تشيلسي الإنجليزي أو الخاسر من الأهلي المصري ومونتيري المكسيكي.

يُذكر أن الفرج كان قد غاب عن مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية 2019 بسبب الإصابة، والتي حقق الفريق خلالها المركز الرابع.