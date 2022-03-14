الصدمات لم تنته .. وكيل تاليسكا في الرياض لفسخ عقده مع النصر

يبدو أن الصدمات والضربات الموجعة للنصر لن تنتهي هذا الموسم، إذ أشارت صحيفة الكأس السعودية إلى تحرك نجمه أندرسون تاليسكا لفسخ عقده رسميًا والرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

النصر ضم النجم البرازيلي الصيف الماضي بعد صراع شرس مع الهلال، وقد تذبذب مستواه خلال الموسم لكنه عانى بقوة مؤخرًا وتحديدًا بعد تصريحاته ضد زميله السابق عبد الرزاق حمدالله، إذ لم يُسجل بعدها سوى هدف واحد وتعرض للطرد خلال مواجهة الاتحاد في الدوري.

ما هي تفاصيل تحركات تاليسكا لفسخ عقده مع النصر؟

العديد من التقارير الصحفية أفادت خلال الأسابيع الأخيرة أن تاليسكا غير مرتاح في النصر ويُريد الرحيل، خاصة مع وجود عروض جدية من عدة أندية من خارج السعودية وخاصة من الدوري التركي.

أحمد نور تشيبي رئيس نادي بشكتاش التركي كان قد رحب الأسبوع الماضي بعودة تاليسكا للفريق، لكنه اشترك موافقة اللاعب على العرض المقدم له ومراعاة ظروف النادي المالية والتي تختلف بالطبع عن النادي السعودي.

صحيفة الكأس أشارت اليوم الإثنين إلى أن كارلوس ليتي وكيل صاحب الـ27 عامًا سيصل العاصمة السعودية الرياض خلال الـ48 ساعة القادمة للاجتماع مع رئيس النصر، ،مسلي آل معمر، والحديث معه عن وضع موكله.

وأضافت الصحيفة أن تاليسكا ليس على وفاق مع إدارة النادي، موضحة أن وكيله أرسل خطاب الأربعاء الماضي لمسؤولي النصر يطلب به فسخ عقد موكله بسبب تلك الخلافات وكذلك لعدم تحقيق مطالب خاصة له وأخيرًا لمعاناته نفسيًا.

كيف هو مشوار تاليسكا مع النصر؟

صاحب الـ27 عامًا عاش موسمًا متذبذبًا مع النصر، تألق أحيانًا ولعب دورًا مهمًا في نتائج الفريق الإيجابية، وتراجع أحيانًا أخرى وكان أيضًا أحد أسباب تراجع الفريق.

لعب تاليسكا مع النصر 27 مباراة في جميع البطولات سجل بها 16 هدفًا وصنع 4، وقد سجل 14 هدفًا في الدوري السعودي ويُنافس على لقب الهداف مع أوديون إيجالو ولياندري تاوامبا ورومارينيو وعبد الرزاق حمدالله.

اللاعب لم يستطع سوى إحراز هدف واحد في المباريات الأربعة الأخيرة وتحديدًا بعد تصريحاته الجدلية ضد زميله السابق "حمدالله"، وقد ساهم ذلك الأداء الضعيف من جانبه في خسارة النصر لمباراتين والتعادل في ثالثة.

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