الصدمات تتوالى لإيكاردي .. واندا تغازل ماكسي ومتحولة جنسيًا تفضحه بفيديو!

حلقة جديدة من مسلسل الخلافات بين النجم الأرجنتيني إيكاردي وزوجته واندا نارا، تقوم فيه الأخيرة بتحديه عن طريق زوجها السابق.

واندا كانت متزوجة من مهاجم أرجنتيني آخر وهو ماكسي لوبيز، قبل أن تخونه مع مهاجم باريس سان جيرمان الحالي خلال فترة لعبه في إنتر.

الخلافات اشتدت خلال الأسابيع الماضية، بعد اكتشاف واندا لخيانة إيكاردي لها هذه المرة، لتصبح النهاية بينهما أقرب من أي وقت مضى.

ووصل الأمر إلى قيام واندا، اليوم، الجمعة، بنشر صورة لزوجها السابق ماكسي لوبيز بصحبة أطفالها الثلاثة وصديقته الحالية على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وأثارت هذه الصورة دهشة معظم المتابعين خلال الوقت الحالي، نظرًا لحالات الصعود والهبوط في علاقة واندا بماكسي لوبيز، والخلافات التي حدثت بينهما حول حضانة الأطفال أكثر من مرة.

والبعض يعتبر هذا التصرف، هو خطوة تتحدى بها واندا إيكاردي بعد خيانته لها خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل زادت الأمور سوءًا على إيكاردي، بعدما قامت فتاة عابرة جنسيًا بنشر مقطع فيديو لها مع نجم باريس سان جيرمان لتتأكد الخيانة.

وبدأت قصة الخلافات بين واندا وإيكاردي بعدما اكتشفت خيانته لها مع عارضة أزياء أرجنتينية "تشاينا سواريز" لتحذف كل صورها معه على إنستجرام وتعلن الانفصال وتغادر باريس إلى مدينة ميلانو.

اللاعب الأرجنتيني بدوره سافر إلى المدينة الإيطالية لمحاولة إثناء زوجته عن قرار الانفصال، وكانت الأمور بينهما جيدة بالفعل وأعلنا عن المصالحة لأجل أسرتهما الممتدة منذ 8 أعوام.

لكن فجأة، حذفت واندا كل صورها مجددًا مع ماورو إيكاردي، لتتحرى الصحف وتتأكد من أن الانفصال بين الثنائي قد تم بالفعل والسبب في ذلك هو كذب رواية اللاعب حول قصته مع العارضة الأرجنتينية.

ووفقًا للأنباء التي نقلتها صحيفة "ماركا" فإن واندا طلبت الطلاق بمجرد أن تأكدت من أن إيكاردي قد تقابل وجهًا لوجه مع تشاينا سواريز في العاصمة الفرنسية باريس، وعلى عكس ما أكده لها مسبقًا.

واستغل إيكاردي سفر واندا إلى مدينة ميلانو لزيارة أختها، من أجل دعوة تشاينا إلى باريس، كما اكتشفت الزوجة أنه قام بدفع ثمن تذكرة الطيران الخاصة بعشيقته وتأكدت من أنهما التقيا بالفعل.

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هكذا، يُسدل الستار على قصة واندا وإيكاردي التي بدأت بخيانة الأخير لصديقه ماكسي لوبيز وخطف زوجته منه في عام 2014.

الجدير بالذكر أن الصحف الفرنسية في وقت سابق قالت أن إدارة باريس بدأت تمتعض من مشاكل اللاعب الخاصة وقد تضطر إلى التخلص منه قريبًا للاستفادة بضم لاعب آخر يشارك باستمرار في محله.