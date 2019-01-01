الصدمات تتوالى - توتنهام يفقد ديلي ألي حتى شهر مارس

أزمة جديدة تواجه ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام وقد تجبره على دخول سوق الانتقالات

تلقى نادي توتنهام الإنجليزي ضربة قوية مساء اليوم الثلاثاء، بتأكد غياب لاعبه ديلي ألي عن الملاعب حتى مارس القادم.

ألي غادر أرضية الملعب خلال مواجهة توتنهام التي فاز خلالها على فولهام 2/1 بالدوري الإنجليزي الأحد الماضي.

الفحوصات التي أجراها اللاعب أكدت معاناته من مشكلة في أوتار الركبة.

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ووفقاً للموقع الرسمي لتوتنهام، فاللاعب سيبدأ الرحلة العلاجية والتأهيل بداية من هذا الأسبوع.

ويعتبر شهر مارس المقبل هو الموعد المحدد لعودة الدولي الإنجليزي للمشاركة مرة أخرى.

الإصابة تمثل صدمة جديدة للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو، حيث يعاني الفريق من غياب نجمه الأول هاري كين الذي يغيب عن شهر مارس هو الآخر.

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ومن غير المؤكد الآن لجوء المدرب الأرجنتيني لسوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد إصابة إثنين من أهم لاعبي سبيرز.

توتنهام يخوض العديد من المواجهات الهامة الفترة القادمة، حيث يحتل المركز الثالث بجدول البريميرليج بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

ويخوض الفريق مباراة صعبة أمام نظيره الألماني بوروسيا دورتموند بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في شهر فبراير.