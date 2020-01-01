الصدمات تتوالى .. برشلونة يفقد كوتينيو لمدة شهر

سيغيب عن البرازيل في تصفيات المونديال

وجه رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي، ضربة قوية لبرشلونة، بعدما أكد غياب فيليب كوتينيو صانع ألعاب الفريق لفترة طويلة.

كوتينيو تعرض لإصابة في أوتار الركبة، خلال هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو يوم السبت الماضي.

وتسببت الإصابة في حرمان اللاعب من الظهور أمام يوفنتوس، في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الأربعاء، في الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

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النادي الكتالوني قال إن الجدول الزمني لعودة كوتينيو، يعتمد بشكل كبير على كيفية تطور الإصابة، لكن الفريق الطبي للبرازيل قام بتقييم الحالة.

وهو ما كشف عنه لاسمار قائلاً:"كوتينيو لن يعود من الإصابة في الوقت المناسب من أجل المشاركة في الجولتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم 2022".

وأدت هذه الأنباء إلى قيام البرازيل بضم لوكاس باكيتا صانع ألعاب ليون بدلاً من نجم برشلونة، للعب أمام فنزويلا وأوروجواي في يومي 13 و17 نوفمبر القادم.

ومن المقرر أن يعود صاحب الـ28 لصفوف برشلونة مرة أخرى، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد يوم 22 نوفمبر بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية للمدرب رونالد كومان، وذلك لاعتماده بصفة أساسية على كوتينيو، حيث يعتبره أحد أهم اللاعبين بفريقه منذ العودة من فترة الإعارة مع بايرن ميونخ.