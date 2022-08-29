الصدارة ليست هلالية .. مفاجأة حول أكثر الأندية حصولًا على الدعم من وزارة الرياضة

تبرعات الزعيم من أعضاء شرفه هي الأكثر، لكنه لم يكن كذلك بالنسبة لوزارة الرياضة

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، عن قائمة أكثر الأندية حصولًا على الدعم المالي من قبل وزارة الرياضة خلال آخر 12 شهرًا.

إعلاميو الأندية المنافسة للهلال طوال الفترة الماضية كانوا يؤكدون أن الزعيم هو الأكثر حصولًا على الدعم من الوزارة، لكن الأرقام الحقيقية نفت ذلك تمامًا، بل أن الفارق بين الأزرق وصاحب الصدارة 17 مليون ريال كاملة.

Shahid

وأوضح الفراج أن الوزارة تعتمد في منح الدعم للأندية على عدة معايير منها النتائج والبطولات التي تتحقق في الرياضات المختلفة، حسن إدارة قضايا النادي، والاستثمارات والأنشطة، مشددًا على أن المعايير قاسية.

وجاء نادي الاتحاد على رأس القائمة بواقع 162 مليون ريال، فيما حل الهلال في المركز الثاني بـ145 مليون ريال.

أما المركز الثالث فاحتله النصر بحصوله على 113 مليون ريال، والشباب رابعًا بـ101 مليون ريال.

فيما غاب الأهلي عن الـ14 مركز الأوائل، ليكون قد حصل على أقل من 13 مليون ريال، في ظل هبوطه لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو".

الهلال الأعلى من الناحية الشرفية:

لكن حل الزعيم في المركز الأول في قائمة الأندية الأكثر حصولًا على تبرعات من أعضائها الشرفيين، إذ تفوق بفارق 104 مليون ريال عن أقرب منافسيه.

الهلال حصل على تبرعات من شرفييه بقيمة 263 مليون ريال، يليه النصر بـ159.702 مليون ريال، فيما جاء الفيحاء في المركز الثالث بـ10.548 مليون ريال، ورابعًا التعاون بـ7.763 مليون ريال.

أما الاتحاد فحل بالمركز الخامس بإجمالي تبرعات 7.552 مليون ريال، بينما حل الشباب بالمركز الـ12 بـ118.965 ألف ريال.

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