الصحفي أبرزهم .. نونو سانتو يطالب الاتحاد بالتخلص من 9 لاعبين!

نونو سانتو يقرر استبعاد تسعة لاعبين من تدريبات نادي الاتحاد دفعة واحدة، قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

في مفاجأة من العيار الثقيل، طالب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي إدارة النادي بالتخلص من تسعة لاعبين دفعة واحدة.

المدرب البرتغالي صدم جماهير الاتحاد، بعد أن قرر إبعاد تسعة لاعبين عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب موقع "كووورة" السعودي، فإن نونو سانتو أبدى عدم احتياجه لهؤلاء اللاعبين، وطالب إدارة الاتحاد إما بإعارتهم أو بيع عقودهم.

من هم اللاعبون؟

ويعد المدافع السعودي الدولي، زياد الصحفي، أبرز المستبعدين من تدريبات الاتحاد بناء على طلب نونو سانتو.

ويأتي ذلك على الرغم من أن إدارة الاتحاد قامت مؤخرًا بتجديد عقد زياد الصحفي لمدة ثلاثة مواسم، مقابل سبعة ملايين ريال في الموسم الواحد.

كما ضمت القائمة لاعب الوسط خالد السميري، وثنائي حراسة المرمى صالح الوحيمد ومحمد أبو عصيده.

كما ضمت القائمة خمسة لاعبين شباب هم: عمر داخل، وأحمد باحسين، ورغدان سامر، ومحمد العيسى، ونايف عسيري.

ما هي طلبات سانتو الأخرى؟

حسب التقرير ذاته، فإن نونو سانتو رفع تقريرًا إلى إدارة الاتحاد، يطلب فيه الحصول على حارس مرمى وجناح ومهاجم محليين، من أجل تدعيم الفريق قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

كما استدعى نونو سانتو الثنائي الشاب نور الدين البحار وسلطان الصليلي للتدريب مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يفتتح الاتحاد منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة بمواجهة العدالة على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية.