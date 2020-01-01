الصحافة الصربية : "السوبر مان" ميلويفيتش يخوض تجربة جديدة مع الأهلي

ميلويفيتش حل بديلاً للمدير الفني السويسري كريستيان جروس

ألقت العديد من الصحف الصربية الضوء على تعاقد النادي الأهلي السعودي مع المدير الفني الصربي فالادان ميلويفيتش لقيادة الفريق خلال الفترة المُقبلة.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة التعاقد رسميًا مع المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش ليتولى قيادة الفريق الجداوي لمدة موسم ونصف.

المزيد من الفرق

صحيفة " sport.bli" الصربية قالت أن المدير الفني المُلقب بـ "سوبر مان" وهو اللقب الذي أطلقته عليه جماهير النجم الأحمر الصربي، يبدأ مشوار جديد في الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن ميلويفيتش حل بديلاً للمدير الفني السويسري كريستيان جروس الذي رحل عن قيادة الفريق بسبب سوء النتائج.

وأضافت أن المدير الفني الصربي سيخوض تجربة جديدة مع لاعبه السابق في نادي النجم الأحمر الفريق ماركو مارين، والذي كان قد انضم للنادي الأهلي في يناير الماضي.

وقام الصربي خلال مسيرته بتدريب أندية النجم الأحمر الصربي، وتشوكاريتشكي وإيفانييستا وأومونيا نيقوسيا القبرصي، وبانيونيس اليوناني.

وحصل على 3 ألقاب في مسيرته، ففاز ببطولة الدوري مرتين متتاليتين مع النجم الأحمر، وبطولة الكأس مع تشوكاريتشكي.

مباراة فاصلة تحسم الصراع بين الاتحاد والشباب في الدوري السعودي

يُذكر أن نادي الأهلي يحتل المركز الثالث في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 نقطة، بفارق 13 نقطة عن المتصدر الهلال.