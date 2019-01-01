الصحافة الرومانية : لوشيسكو يقود الهلال لتعادل مجنون أمام الفتح

قبل خوض الفريق مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز الياباني

سلطت الصحافة الرومانية الضوء على نتيجة مباراة النادي الهلال السعودي أمام نادي الفتح ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت الصحافة الرومانية أن رازفان لوشيسكو خرج بنقطة صعبة في مباراة مجنونة، ومرت بلحظات عصيبة في أغلب أوقاتها.

وسردت التقارير تفاصيل المباراة، وقالت أن لاعب الفتح مروان سعدان افتتح الأهداف من ركلة جزاء في الدقيقة 8، ليتعادل صالح الشهري للهلال في الدقيقة 22، وفي الدقيقة 34 يحرز كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال، وتمكن ميتشيل تي فريدي من إضافة هدفين للفتح التعادل في الدقيقة 77 والتقدم في الدقيقة 88.

الأثارة والجنون كانت في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء وبالتحديد في الدقيقة 95 حصل الهلال على ركلة جزاء، سجلها بافيتيمبي جوميس ليقود فريقه للتعادل.

أين سجل كارلوس إدواردو الـ50 هدف بمنافسات الدوري السعودي؟

وأنهت الصحافة الرومانية لتشير إلى أن هذا السيناريو المجنون يأتي قبل خوض الفريق مباراتي نهائي دوري أبطال آسيا أمام نادي أوراوا ريدز الياباني.