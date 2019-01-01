الصحافة الرومانية : لوتشيسكو يقود الهلال لفوزًا دراميًا على الاتحاد

رازفان ضرب موعدًا ناريًا مع المدير الفني الإسباني تشافي

ماجد جزر

سلطت الصحافة الرومانية الضوء على فوز نادي الهلال السعودي على حساب نادي اتحاد جدة السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليحصد بطاقة التأهل إلى نصف نهائي البطولة القارية.

وقالت الصحافة الرومانية أن المدير الفني رازفان لوتشيسكو مدرب الزعيم قاد الفريق بامتياز للعبور إلى نصف نهائي البطولة القارية.

ووصفت الصحافة الرومانية فوز نادي الهلال بالدرامي، بعد التأخر في النتيجة بهدف مقابل لا شيء، ليعود بثلاثية ويُنهي المباراة بنجاح.

وأكدت الصحافة الرومانية أن رازفان ضرب موعدًا ناريًا مع المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري الحالي، وهو مواجهة قوية بين الفريقين.

فوز الهلال على الاتحاد يؤجل ديربي الرياض

ويلتقي نادي الهلال بنادي السد القطري في مباراة الذهاب بالعاصمة الدوحة يوم 1 أكتوبر، بينما تُقام مباراة الإياب يوم 22 أكتوبر في الرياض.