دوري أبطال آسيا

الصحافة البرتغالية تُبرز إخفاق النصر الآسيوي أمام السد

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Getty Images
خطف الزعيم القطري بطاقة التأهل من نادي النصر إلى نصف نهائي البطولة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

سلطت الصحافة البرتغالية على الهزيمة التي تلقاها نادي النصر السعودي أمام السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وخطف الزعيم القطري بطاقة التأهل من نادي النصر إلى نصف نهائي البطولة بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة للنصر.

وقالت الصحافة البرتغالية أن روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر فشل في الاختبار الآسيوي أمام تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ومدرب السد الحالي.

كما سلطت الصحافة البرتغالية الضوء على حالة الغضب الكبيرة التي ظهر عليها فيتوريا، بسبب الأداء التحكيمي خلال المباراة خاصة في ركلة الجزاء التي حسمت بطاقة التأهل لصالح السد.

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يُذكر أن تأهل السد يجعله ينتظر المتأهل من فريقي الهلال والاتحاد في المباراة التي تُقام مساء اليوم بالرياض في مباراة الإياب.

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